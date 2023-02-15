Харків на ранок 15 лютого. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харківській області за добу з 14 по 15 лютого 2023 року не зафіксовано пожеж, що виникли внаслідок влучання ворожіх снарядів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 15 лютого.
Два рази рятувальники Куп’янська виїжджали на перевірку місць влучання ворожих ракет. У м. Куп’янську зафіксовані пошкодження вікон у 5-типоверховому житловому будинку, а в селі Моначинівка Кіндрашівської громади зруйновано будівлю будинку культури. Постраждалих немає.
Загалом за добу з 14 по 15 лютого 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 19 оперативних виїздів, з яких:
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 10 одиниць вибухонебезпечних предметів.
Мешканцям міста Ізюма рятувальники доставили 8 тонн питної води.
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