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15.02.2023  08:10   Рита Парфенова

Харків на ранок 15 лютого. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харківській області за добу з 14 по 15 лютого 2023 року не зафіксовано пожеж, що виникли внаслідок влучання ворожіх снарядів.


facebook.com/DSNSKHARKIV

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 15 лютого.

Два рази рятувальники Куп’янська виїжджали на перевірку місць влучання ворожих ракет. У м. Куп’янську зафіксовані пошкодження вікон у 5-типоверховому житловому будинку, а в селі Моначинівка Кіндрашівської громади зруйновано будівлю будинку культури. Постраждалих немає.

Загалом за добу з 14 по 15 лютого 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 19 оперативних виїздів, з яких:

  • 5 – на ліквідацію пожеж;
  • 2 – на перевірку місць влучання ворожих снарядів;
  • 1 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;
  • 9 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;
  • 2 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 10 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Мешканцям міста Ізюма рятувальники доставили 8 тонн питної води.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові сталася пожежа на території приватного підприємства.

 

 


Источник:   ДУ ДСНС
 Тэги:  пожежа, обстріл, харків, дснс, харьков, агрессия россии
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