15.02.2023 07:30

15 лютого: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

15 лютого східні християни відзначають Стрітення Господнє. У народі Стрітення здавна сприймається як зустріч зими з весною.

Стрітення Господнє увійшло слов'янську культуру після прийняття християнства. Це свято Православна Церква присвячує подіям, які описані в Євангелії від Луки. Мати Божа та Святий Йосип прийшли до Єрусалимського храму на сороковий день після народження Ісуса. Священнослужитель Симеон Богоприйменець зустрівся із Христом. За наданням, він чекав на прихід Месії близько 300 років. Коли Симеон взяв на руки немовля Ісуса, то сказав промову, що славить Бога. Вона отримала назву «Пісня Симеона Богоприймача».



У народній традиції Стрітення – це свято початку весни. Говорили, що «цього дня зима весну зустрічає, заморозити її хоче, та ж лиходійка від свого хотіння тільки потіє».



Згідно з народною прикметою, якщо надвечір потепліло – літо перемогло, а зима відступає. Якщо похолодало – царюватиме продовжує зима.



На честь Стрітення у церквах святять воду та свічки. Посвячена свічка («громниця») вважалася помічницею від пожежі, її запалювали та ставили перед образами під час грози, щоб уберегти будинок, людей та худобу від пожежі. Ці свічки також давали до рук вмираючим під час читання відхідної молитви. Посвяченою на Стрітення водою лікували хворі місця і позбавлялися пристріту.



На Стрітення пекли млинці, круглі, золотаві — вони символізували Сонце. Цим закликали його повернення.



Заборони на Стрітення Господнє схожі на інші великі християнські свята.



Так, цього дня:

не можна займатися важким фізичним працею і рукоділлям, прибирати, прати;

не слід лаятися, поганословити і допускати будь-які негативні помисли;

не можна класти гроші на кухонний стіл;

не можна йти з храму без свічки – освячену стрітенську «громічну» свічку дбайливо несуть додому і зберігають цілий рік,

не слід вирушати в далеку дорогу – вона може скінчитися несподівано і погано.



* * *



Щороку, з 2004 року, 15 лютого в Україні відзначають День вшанування учасників бойових дій на території інших держав.



Цей день присвячений річниці виведення військ СРСР з Афганістану.



З 1979 до 1989 р. близько ста п'ятдесяти тисяч українців пройшли через горнило «афганської війни». 290 українців не повернулися з Афганістану, 62 – вважаються такими, що зникли безвісти або потрапили в полон. Поранено понад 8 тисяч українців, 4 687 з них повернулися до батьківських будинків інвалідами.



Вшановують в Україні та всіх тих, хто брав участь в інших війнах. Зараз у Збройних силах України служить близько 2 тисяч офіцерів і прапорщиків, які брали участь в афганській війні, близько 20 тисяч військовослужбовців, які виконували міжнародний обов'язок у Чилі, Іспанії, Єгипті, В'єтнамі, Ефіопії, на острові Куба та в багатьох інших «гарячих точках» .



487 українців загинуло під час воєн та конфліктів на територіях 16 країн світу.



***



День дітей, хворих на рак, відзначають 15 лютого щороку багато країн планети. Ця дата вперше з'явилася у календарі 2001 року з ініціативи Всесвітньої конфедерації батьків дітей, хворих на рак.

Також уього дня

У 1564 народився Галілео Галілей, італійський фізик, астроном, один із засновників природознавства, видатний мислитель Відродження.



1574 – Іван Федоров видав у Львові першу друковану книгу в українських землях – «Апостол».



1866 – народився Микола Василенко, український історик та політичний діяч.



1903 – День народження плюшевого ведмедика. 32-річний російський емігрант Морріс Мічтом, який шив у Нью-Йорку ляльок, виготовив іграшку – набитого тирсою ведмежа – і виставив у вітрині своєї лави. Ведмедик був миттєво куплений, а за ним і всі наступні. Мічтом моментально відкрив фабрику з виробництва кумедних плюшевих звільнень з очима-ґудзиками. Купували їх чи то тому, що це була перша лялька для хлопчиків, чи то через підпис Teddy bear, тобто ведмідь Тедді (Теодор – ім'я тодішнього президента Рузвельта).



1919 – Українська національна рада ухвалила закон про вживання української мови у державних установах.



1926 – було виголошено найдовшу в історії парламентську мову (депутат Мартінсон у Державній думі Естонії, 11 годин).



1931 – вийшов перший фільм про Дракулу.



1946 – офіційно оголошено створення ENIAC – першого електронного комп'ютера у світі.



1969 – Р.Г. Едвардс із Фізіологічної лабораторії Кембриджського університету, Кембридж, Англія, вперше здійснює штучне запліднення яйцеклітини людини.



1970 – У США фахівці з IBM винайшли гнучкий магнітний диск (дискету), на якому власники комп'ютерів можуть зберігати інформацію.



1989 – завершено виведення «обмеженого контингенту радянських військ» з території Афганістану (започатковано 15 травня 1988-го).



1989 – у Києві створено «Ініціативний комітет відновлення Української Автокефальної Православної Церкви в Україні».



2013 – падіння метеориту у районі Челябінська. Небесне тіло впало 9:20 за місцевим часом у районі озера Чебаркуль, за 80 км на захід від Челябінська. Маса метеорита становила до 10 000 тонн, а діаметр – близько 15-17 м. Під час польоту в атмосфері метеорит зруйнувався на безліч частин, а тому на землю впав у вигляді метеоритного дощу. Внаслідок падіння утворилася вибухова хвиля, яка за виділеною енергією перевищила енергію атомних бомб, скинутих на Хіросіму та Нагасакі. Завдяки пологій траєкторії входження тіла до атмосфери лише частина вивільненої енергії досягла населених пунктів. Вибуховою хвилею в основному вибило шибки в будівлях. Постраждало більше тисячі людей, але більшість травм пов'язані з порізами та забитими місцями.



Іменини відзначають: Василь, Гаврило, Зінаїда.



