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15.02.2023  08:32   Рита Парфенова

У Харкові затримали чоловіка, який хотів вразити дівчину феєрверком

У одному з районів Харкова патрульні затримали чоловіка, який запускав феєрверки в дворі житлового будинку.

У Харкові патрульні затримали чоловіка, який запускав феєрверки в дворі житлового будинку У Харкові патрульні затримали чоловіка, який запускав феєрверки в дворі житлового будинку

Як повідомили РЕДПОСТ у Патрульній поліції, порушника забороні на викоритання піротехнічних засобів виявили на Салтівці.

14 лютого близько восьмої години вечора правоохоронцям повідомили, що на вулиці Валентинівській в дворі житлового будинку невідомі запускають феєрверки.

Патрульні негайно прибули на місце. Обстеживши прибудинкову територію, правоохоронці виявили чоловіка, поруч з яким лежали залишки використаних феєрверків.

В розмові з інспекторами чоловік зізнався, що саме він запускав феєрверки, аби вразити дівчину.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Надалі слідчі встановлять всі обставини події.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у новорічну ніч фактів використання феєрверків, петард, салютів та інших піротехнічних засобів на території Харківщини поліцейські не зафіксували.


Источник:   Патрульна поліція
 Тэги:  феєрверк, заборона, харьков, харків
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