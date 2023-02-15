У Харкові затримали чоловіка, який хотів вразити дівчину феєрверком

У одному з районів Харкова патрульні затримали чоловіка, який запускав феєрверки в дворі житлового будинку.
Як повідомили РЕДПОСТ у Патрульній поліції, порушника забороні на викоритання піротехнічних засобів виявили на Салтівці.
14 лютого близько восьмої години вечора правоохоронцям повідомили, що на вулиці Валентинівській в дворі житлового будинку невідомі запускають феєрверки.
Патрульні негайно прибули на місце. Обстеживши прибудинкову територію, правоохоронці виявили чоловіка, поруч з яким лежали залишки використаних феєрверків.
В розмові з інспекторами чоловік зізнався, що саме він запускав феєрверки, аби вразити дівчину.
На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Надалі слідчі встановлять всі обставини події.
Раніше РЕДПОСТ писав, що у новорічну ніч фактів використання феєрверків, петард, салютів та інших піротехнічних засобів на території Харківщини поліцейські не зафіксували.
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