01.01.2024 13:43 Рита Парфенова

Поліція знайшла місце, де у новорічну ніч запускали феєрверк

На Харківщині у новорічну ніч поліція виявила кілька правопорушень: запуск феєрверка та перебування на вулицях у комендантську годину.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Уночі в Слобідському районі Харкова поліція отримала кілька викликів від громадян, що повідомляли про запуск феєрверка у парку невідомими особами. На місце пригоди негайно вирушила слідчо-оперативна група, яка виявила установку для запуску феєрверка, підключену до проводу. За попередньою інформацією, запуск вогняних ефектів був здійснений за допомогою пульта для дистанційного управління. Зараз поліція приймає заходи для визначення правопорушників і їх подальшого притягнення до відповідальності.

У Основ’янському районі під час патрулювання виявлено двох чоловіків у віці 47 і 34 роки, які перебували у гостях і поверталися додому під час дії комендантської години. Ще двох порушників у віці 53 і 36 років зупинено в Шевченківському районі, де вони перебували на вулиці неподалік від своїх місць проживання. Також 20-річного порушника виявили у місті Ізюм. З усіма громадянами була проведена профілактична бесіда, спрямована на запобігання майбутніх порушень.

итайте нас у Facebook, Telegram та Instagram Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 31 грудня 2023 року по 1 січня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 20 оперативних виїздів.