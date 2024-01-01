01.01.2024 13:51 Рита Парфенова

У вівторок Харковом не їздитиме 34 тролейбус: подробиці

2 січня мешканцям Східної Салтівки буде ускладнено проїзд до метро.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду, з 9:00 до 16:00 2 січня рух тролейбусів на вулиці Валентинівській, від вул. Гвардійців-Широнінців до розворотного кола "Східна Салтівка", буде припинений через проведення аварійно-відновлювальних робіт на водогоні.



У цей період рух тролейбусів буде змінений наступним чином:

№56 : розворотне коло «Ст. м. «Академіка Барабашова» – пр. Ювілейний – вул. Гвардійців-Широнінців – вул. Валентинівська – вул. Барабашова – розворотне коло «Вул. Героїв Праці»;

: розворотне коло «Ст. м. «Академіка Барабашова» – пр. Ювілейний – вул. Гвардійців-Широнінців – вул. Валентинівська – вул. Барабашова – розворотне коло «Вул. Героїв Праці»; №34: курсування буде припинено на зазначений період.

Просимо пасажирів врахувати ці зміни та вибачити за тимчасові незручності.

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