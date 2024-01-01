У вівторок Харковом не їздитиме 34 тролейбус: подробиці

2 січня мешканцям Східної Салтівки буде ускладнено проїзд до метро.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду, з 9:00 до 16:00 2 січня рух тролейбусів на вулиці Валентинівській, від вул. Гвардійців-Широнінців до розворотного кола "Східна Салтівка", буде припинений через проведення аварійно-відновлювальних робіт на водогоні.
У цей період рух тролейбусів буде змінений наступним чином:
Просимо пасажирів врахувати ці зміни та вибачити за тимчасові незручності.
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