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01.01.2024  13:51   Рита Парфенова

У вівторок Харковом не їздитиме 34 тролейбус: подробиці

2 січня мешканцям Східної Салтівки буде ускладнено проїзд до метро.

2 січня жителям Східної Салтівки буде закрито проїзд до метро

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду, з 9:00 до 16:00 2 січня рух тролейбусів на вулиці Валентинівській, від вул. Гвардійців-Широнінців до розворотного кола "Східна Салтівка", буде припинений через проведення аварійно-відновлювальних робіт на водогоні.

У цей період рух тролейбусів буде змінений наступним чином:

  • №56: розворотне коло «Ст. м. «Академіка Барабашова» – пр. Ювілейний – вул. Гвардійців-Широнінців – вул. Валентинівська – вул. Барабашова – розворотне коло «Вул. Героїв Праці»;
  • №34: курсування буде припинено на зазначений період.

Просимо пасажирів врахувати ці зміни та вибачити за тимчасові незручності.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що трамвай №12 вийшов  на маршрут, що сполучає Південний вокзал та Центральний парк.

 

Источник:   ХМР
 Тэги:  транспорт, харків
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