На Харківщині під час обстрілу загинув невідомий чоловік (фото)

Поліція розслідує загибель чоловіка внаслідок обстрілу у смт Дворічна
1 січня о 12:30 до сектору поліцейської діяльності № 1 Куп’янського РВП надійшло повідомлення про виявлення тіла чоловіка з осколковими пораненнями в смт Дворічна.
Слідчо-оперативна група вирушила за вказаною адресою і виявила тіло цивільного чоловіка біля будинку № 15 по вулиці Набережній. Загиблий був одягнутий в сині спортивні штани, темно-червону куртку, гумові чоботи та сіру шапку.
Поліція працює над встановленням особи загиблого та розслідує всі обставини події.
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