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01.01.2024  14:22   Рита Парфенова

На Харківщині під час обстрілу загинув невідомий чоловік (фото)

Поліція розслідує загибель чоловіка внаслідок обстрілу у смт Дворічна

На Харківщині поліція встановлює особу чоловіка, який загинув в смт Дворічна під час обстрілу
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

1 січня о 12:30 до сектору поліцейської діяльності № 1 Куп’янського РВП надійшло повідомлення про виявлення тіла чоловіка з осколковими пораненнями в смт Дворічна.

Слідчо-оперативна група вирушила за вказаною адресою і виявила тіло цивільного чоловіка біля будинку № 15 по вулиці Набережній. Загиблий був одягнутий в сині спортивні штани, темно-червону куртку, гумові чоботи та сіру шапку.

На Харківщині поліція встановлює особу чоловіка, який загинув в смт Дворічна під час обстрілу На Харківщині поліція встановлює особу чоловіка, який загинув в смт Дворічна під час обстрілу

Поліція працює над встановленням особи загиблого та розслідує всі обставини події.

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Раніше РЕДПОСТ писав, шо артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини.
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  обстріл, харків
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