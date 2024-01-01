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01.01.2024  09:18   Рита Парфенова

Ворог завдає ударів по населеним пунктам Харківської області: про наслідки розповіли в ХОВА

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини

обстріл

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на пресслужбу ХОВА.

Зокрема, ворог обстріляв населені пункти:

  • о 13:10  внаслідок ворожого обстрілу с. Козача Лопань Харківського району пошкоджено приватне домоволодіння. Потерпілих немає.
  • близько 13:30 стався ворожий обстріл с. Івашки Богодухівського району. Пошкоджено газопровід, два багатоквартирні будинки.
  • о 16:50 окупанти завдали удару по території підприємства у м. Чугуїв. Частково зруйноване ангарне приміщення, пошкоджено склад. Поранень зазнали 3 людини, ще дві особи врятували.
  • в районі Іванівки Куп'янського району ворог завдав авіаційних ударів.

Також під вогнем окупантів перебували Ветеринарне, Козача Лопань Харківського району; Огірцеве, Вовчанськ, Бударки Чугуївського району; Бологівка, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 31 грудня 2023 року по 1 січня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 20 оперативних виїздів.
Источник:   Телеграм Олега Синєгубова
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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