Ворог завдає ударів по населеним пунктам Харківської області: про наслідки розповіли в ХОВА

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на пресслужбу ХОВА.
Зокрема, ворог обстріляв населені пункти:
Також під вогнем окупантів перебували Ветеринарне, Козача Лопань Харківського району; Огірцеве, Вовчанськ, Бударки Чугуївського району; Бологівка, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району.
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