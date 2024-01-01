01.01.2024 08:37 Рита Парфенова
Сили оборони відбили 11 ворожих атак на Куп'янському напрямку
Військові рф не припиняють невдалих спроб атакувати позиції Сил оборони на Куп'янському напрямку
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна:
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на Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.
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на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 11 атак ворога поблизу Синьківки та Петропавлівки Харківської області, де противник безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.
Минулої доби ворог вдарив авіацією по селу Іванівка Харківської області. Під артилерійським вогнем опинилися близько 150 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької Херсонської та Миколаївської областей.
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писав, що протягом доби з 31 грудня 2023 року по 1 січня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили
20 оперативних виїздів.
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