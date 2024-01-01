    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Сили оборони відбили 11 ворожих атак на Куп'янському напрямку
01.01.2024  08:37   Рита Парфенова

Сили оборони відбили 11 ворожих атак на Куп'янському напрямку

Військові рф не припиняють невдалих спроб атакувати позиції Сил оборони на Куп'янському напрямку

війна в україні

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна:

  • на Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.
  • на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 11 атак ворога поблизу Синьківки та Петропавлівки Харківської області, де противник безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Минулої доби ворог вдарив авіацією по селу Іванівка Харківської області. Під артилерійським вогнем опинилися близько 150 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької Херсонської та Миколаївської областей.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 31 грудня 2023 року по 1 січня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 20 оперативних виїздів.
Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
29.12 Армія Ворог використовує авіацію на Харківщині, щоб прорвати оборону наших військ 28.12 Армія ЗСУ відбили дев'ять атак ворога на Харківщині 27.12 Армія На Харківщині наші воїни відбили 8 атак ворога
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 