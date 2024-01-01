Харківщина на ранок 1 січня. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники 11 разів виїзджали на гасіння пожеж, одна з яких була спричинена ворожим обстрілом.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області.
Пожежа внаслідок ракетного удара по місту Чугуїв сталася вдень 31 грудня.В результаті обстрілу були частково зруйновані два складські приміщення, в одному з яких виникло загоряння на площі 2 кв.м. О 16:50 рятувальники 50-ї Державної пожежно-рятувальної частини вирушили на гасіння пожежі. Три людини зазнали поранень від вибухів. Здійснюючи бойове завдання, рятувальники відшукали та евакуювали двох осіб з-під завалів. У роботі взяли участь дві одиниці техніки та 12 чоловік особового складу ДСНС.
31 грудня підрозділи ДСНС 2 рази залучались для проведення аварійно-рятувальних робіт: у Київському районі Харкова та м. Чугуєві. Рятувальники проводили пошукові роботи та демонтаж аварійних конструкцій будівель.
Загалом протягом доби з 31 грудня 2023 року по 1 січня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 20 оперативних виїздів, з яких:
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