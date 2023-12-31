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31.12.2023  14:10   Дмитро Колонєй

Стало відомо, у якому стані знаходяться постраждалі від обстрілів Харківщини

У лікарнях на стаціонарному лікуванні перебувають 13 постраждалих від обстрілів Харківщини.

Постраждали від обстрілів мешканці Харкова: стало відомо, у якому стані вони знаходяться
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ХОВА, у лікарнях області на стаціонарному лікуванні перебувають 13 постраждалих від обстрілів Харкова 30 грудня 2023 року.
 
Серед пацієнтів, які залишаються у медзакладах, 8 жінок та 5 чоловіків. 
 
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Під особливим наглядом лікарів двоє постраждалих
  • 37-річний чоловік у якого уламкові ураження голови та тулубу,
  • 64-річна жінка із травмою грудної клітини, голови, ушкодженнями верхніх та нижніх кінцівок. Їхній стан лікарі розцінюють як стабільний.
  • 16-річний хлопець із різаними ранами голови та саднами спини у стані середньої важкості залишається на лікуванні. 
 
Інші пацієнти мають легкі травми. Зокрема постраждалі отримали уламкові поранення, забійні рани. 
 
  • 14 – річного підлітка, якого після обстрілів доставили в лікарню, медики оглянули та залишили на амбулаторному лікуванні.

 

Источник:   ХОВА
 Тэги:  агрессия россии, обстріл, харків
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