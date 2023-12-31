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31.12.2023  15:00   Дмитро Колонєй

У РФ заявили, що у Харкові вразили по «центрах прийняття рішень»

Росіяни розповсюджують фейк про враження у Харкові представників ГУР МО України та ЗСУ.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України,  за словами представника воєнної розвідки Андрій Юсов, російське міноборони заявило про начебто удар по  «центрах прийняття рішень» у Харкові, де перебували представники ГУР МО України та ЗСУ.
 
«Можемо повідомити, що під час чергового терористичного акту РФ і ракетного удару вчора по Харкову жоден співробітник ГУР МОУ, відповідно як і жоден боєць спецпідрозділу ГУР МО «Кракен», не постраждав», — заявив Андрій Юсов.
 
Він нагадав, що Росія вчергове атакувала цивільні обʼєкти у центрі Харкова.
 
«Це постійна практика РФ і її терористичних ракетних ударів, які спрямовані саме проти цивільної інфраструктури і мирних мешканців. Усі інші заяви про уявні «ураження» представників ГУР МОУ – чергова хвороблива фантазія людей, що живуть у паралельній реальності та ведуть геноцидну війну проти України, за що безумовно будуть покарані», — наголосив Андрій Юсов.
 
Источник:   ГУР МО України
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків, обстріл
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