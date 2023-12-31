31.12.2023 15:00 Дмитро Колонєй

У РФ заявили, що у Харкові вразили по «центрах прийняття рішень»

Росіяни розповсюджують фейк про враження у Харкові представників ГУР МО України та ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУР МО України, за словами представника воєнної розвідки Андрій Юсов, російське міноборони заявило про начебто удар по «центрах прийняття рішень» у Харкові, де перебували представники ГУР МО України та ЗСУ.

«Можемо повідомити, що під час чергового терористичного акту РФ і ракетного удару вчора по Харкову жоден співробітник ГУР МОУ, відповідно як і жоден боєць спецпідрозділу ГУР МО «Кракен», не постраждав», — заявив Андрій Юсов.

Він нагадав, що Росія вчергове атакувала цивільні обʼєкти у центрі Харкова.

«Це постійна практика РФ і її терористичних ракетних ударів, які спрямовані саме проти цивільної інфраструктури і мирних мешканців. Усі інші заяви про уявні «ураження» представників ГУР МОУ – чергова хвороблива фантазія людей, що живуть у паралельній реальності та ведуть геноцидну війну проти України, за що безумовно будуть покарані», — наголосив Андрій Юсов.