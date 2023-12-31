31.12.2023 16:38 Дмитро Колонєй

Ігор Терехов закликав мешканцв Харкова до єдністі та берегти життя

Мер Харкова Ігор Терехов звернувся до містян.



Ігор Терехов закликав мешканцв Харкова до єдністі та берегти життя



Як повдомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов звенувся до жителів міста:

"Дорогі харківʼяни!

Якби не сьогоднішні реалії, у переддень Нового року ми б говорили з вами зовсім про інше.

Але вночі Росія знову обстріляла центр нашого міста, покалічила людей, зруйнувала житло, знакові й історичні будівлі, що ще раз доводить: війна — поряд, і доки не настане день Перемоги, ніхто не повинен розслаблятися.

Ми мусимо й далі бути опорою один одному, єдиними у протистоянні ворогу і незламними навіть перед найважчими випробуваннями. Так, як і сьогодні. Тож цінуймо кожну мить життя!

З Новим роком, харківʼяни! Вірю, що вже незабаром над усіма українськими містами буде мирне небо!"