Обстріл Харкова: комунальні служби усувають наслідки удару окупантів

Йдуть відновлювальні роботи після враженння Харкова ракетамі загарбників
прибирають скло, вибиті віконні рами та габаритне сміття.
День схиляє до спілкування з близькими та друзями, прогулянок на природі, романтичних побачень та взагалі – отримання задоволення від життя.
Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Уночі можливий дрібний дощ. Вранці він стихне, та більше цього дня опади не розпочнуться.
У сучасній традиції 31 грудня є окремим від Нового року святом, під час якого розпочинаються урочистості щодо зустрічі наступного року.
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