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31.12.2023  17:15   

Обстріл Харкова: комунальні служби усувають наслідки удару окупантів

Йдуть відновлювальні роботи після враженння Харкова ракетамі загарбників

Як повідомляє РЕДПОСТ, вночі 31 грудня 2023 року ворог завдав чотирьох ударів безпілотниками по центральній частині міста Харкова. Зафіксовані руйнації та пошкодження адміністративних, житлових та інших будівель. Сталося 4 пожежі. Загальна їх площа склала близько 1000 кв.м.
Робітники клмунальних служб  усувають наслідки ворожих обстрілів у Київському та Шевченківському  районах:

прибирають скло, вибиті віконні рами та габаритне сміття.

 

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Тэги:  агрессия россии, обстріл, харків
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