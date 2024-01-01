Прогноз погоди у Харкові на 1 січня

Безхмарним небо буде лише вранці - день та вечір у Харкові очікуються похмурими. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
1 січня очікується хмарна погода з просяненнями. Невеликі опади.
Вітер південний, 7 - 12 м/с.
Температура повітря вдень 1 - 3° тепла.
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Безхмарним небо буде лише вранці - день та вечір у Харкові очікуються похмурими. Без опадів.
Щорічний День миру 1 січня 1967 року встановив римський папа Павло VI (у католиків він називається День всесвітніх молитов за мир).
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