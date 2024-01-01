01.01.2024 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 1 січня

Безхмарним небо буде лише вранці - день та вечір у Харкові очікуються похмурими. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

1 січня очікується хмарна погода з просяненнями. Невеликі опади.

Вітер південний, 7 - 12 м/с.

Температура повітря вдень 1 - 3° тепла.

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Народні прикмети

У минулі часи говорили: “Якщо Василевий день у році веселий, то і рік такий”, “Новий рік – до весни недалекий”.

Якщо на Василя зранку туман, то буде хороший урожай літом і восени.

Якщо буде багато зірок на небі – до ягідного літа.

Якщо на Василя тепло і сніг – літо буде теплим і дощовим.

Іній на деревах віщує суворий лютий.