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31.12.2023  13:19   Дмитро Колонєй

У Харкові від обстрілу постраждали десятки будинків (фото)

У яких районах та у якій мірі покоджені будівлі Харкова розповіли у Департаменті житлово-комунального господарства.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на  Департамент житлово-комунального господарства, внаслідок обстрілів міста Харкова 29-31 грудня 2023 року були пошкоджені 77 будівель.
 
 
 
Найбільше руйнацій зафіксовано в Київському районі. Також постраждали будівлі в Холодногірському, Слобідському та Шевченківському районах. 
 
 
Станом на 10:00 налічується 68 пошкоджених житлових будинків. Зокрема,
  • у квартирах були вибиті 872 вікна, ще 342 - в місцях загального користування (близько 300 вікон комунальники вже закрили).
  • пошкоджені сім покрівель, на шести вже провели аварійні ремонтні роботи.
  • в деяких будинках відключено електро- та газопостачання. Опаленням забезпечені всі будинки. 
  • зафіксовані руйнації дев’яти нежитлових будівель у Київському та Холодногірському районах. Зокрема, були пошкоджені 224 вікна та одна покрівля. 
 
Комунальні служби продовжують усувати наслідки обстрілів - ремонтують покрівлі, фасади, закривають вибиті вікна та двері. Триває обстеження будівель на наявність інших пошкоджень.
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  обстріл, агрессия россии, харків
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