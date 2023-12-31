31.12.2023 13:19 Дмитро Колонєй

У Харкові від обстрілу постраждали десятки будинків (фото)

У яких районах та у якій мірі покоджені будівлі Харкова розповіли у Департаменті житлово-комунального господарства.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Департамент житлово-комунального господарства, внаслідок обстрілів міста Харкова 29-31 грудня 2023 року були пошкоджені 77 будівель.

Найбільше руйнацій зафіксовано в Київському районі. Також постраждали будівлі в Холодногірському, Слобідському та Шевченківському районах.

Станом на 10:00 налічується 68 пошкоджених житлових будинків. Зокрема,

у квартирах були вибиті 872 вікна, ще 342 - в місцях загального користування (близько 300 вікон комунальники вже закрили).

пошкоджені сім покрівель, на шести вже провели аварійні ремонтні роботи.

в деяких будинках відключено електро- та газопостачання. Опаленням забезпечені всі будинки.

зафіксовані руйнації дев’яти нежитлових будівель у Київському та Холодногірському районах. Зокрема, були пошкоджені 224 вікна та одна покрівля.

Комунальні служби продовжують усувати наслідки обстрілів - ремонтують покрівлі, фасади, закривають вибиті вікна та двері. Триває обстеження будівель на наявність інших пошкоджень.