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31.12.2023  13:18   Дмитро Колонєй

Вбивство мирних жителів Харківщини окупантами: подробиці від прокуратури

Стало відомо, як загинули мешканці Харківщини.

 
Як повідомлчяє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, 31 грудня 2023 року близько 00:20 під обстрілом з боку загарбників опинилось смт Борова Ізюмського району. 
 
Повністю зруйновано житловий будинок.
 
 
Загинули 55-річна жінка та чоловік 56 років: рятувальники дістали їх тіла з-під завалів.
 
Пошкоджено низку прилеглих приватних домоволодінь та господарчих споруд. 
 
 
Попередньо встановлено, що ворог бив по селищу з РСЗВ.
 
Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції вживають всіх заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил держави-агресора.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  смерть, вбивство, харків
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