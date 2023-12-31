31.12.2023 13:18 Дмитро Колонєй

Вбивство мирних жителів Харківщини окупантами: подробиці від прокуратури

Стало відомо, як загинули мешканці Харківщини.

Як повідомлчяє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, 31 грудня 2023 року близько 00:20 під обстрілом з боку загарбників опинилось смт Борова Ізюмського району.

Повністю зруйновано житловий будинок.

Загинули 55-річна жінка та чоловік 56 років: рятувальники дістали їх тіла з-під завалів.

Пошкоджено низку прилеглих приватних домоволодінь та господарчих споруд.

Попередньо встановлено, що ворог бив по селищу з РСЗВ.

Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції вживають всіх заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил держави-агресора.