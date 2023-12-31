Який радіаційний фон в Харкові та області на 31 грудня

В этот день

Гороскоп на 31 грудня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки День схиляє до спілкування з близькими та друзями, прогулянок на природі, романтичних побачень та взагалі – отримання задоволення від життя.

Прогноз погоди у Харкові на 31 грудня Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Уночі можливий дрібний дощ. Вранці він стихне, та більше цього дня опади не розпочнуться.