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31.12.2023  12:00   Дмитро Колонєй

Через обстріли окупантів загинуло троє людей на Харківщині

Слідчі задокументували наслідки воєнних злочинів росіян на Харківщині.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції
  • Росіяни здійснили кількома хвилями обстріл Харкова. В центр міста прилетіли дві ракети Іскандер М, в Індустріальний район - ракети С-300, також місто атакували дронами. Поранення отримали 28 людей, серед яких двоє дітей 14 і 16 років. Пошкоджені житлові багатоповерхівки, магазини, готель, кафе, офісні приміщення, автомобілі.
  • В Боровій внаслідок обстрілів загинули жінка та 2 чоловіки. Їх тіла дістали з-під завалів зруйнованих будинків.
  • Під артилерійськими та мінометними обстрілами ворога знаходилися села Бочкове Чугуївського району, Красне Перше, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Берестове Куп'янського району та інші населені пункти.
На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки.
За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.
 

 

Источник:   ГУ Нацполіції
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