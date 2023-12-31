31.12.2023 12:00 Дмитро Колонєй
Через обстріли окупантів загинуло троє людей на Харківщині
Слідчі задокументували наслідки воєнних злочинів росіян на Харківщині.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на ГУ Нацполіції
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Росіяни здійснили кількома хвилями обстріл Харкова. В центр міста прилетіли дві ракети Іскандер М, в Індустріальний район - ракети С-300, також місто атакували дронами. Поранення отримали 28 людей, серед яких двоє дітей 14 і 16 років. Пошкоджені житлові багатоповерхівки, магазини, готель, кафе, офісні приміщення, автомобілі.
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В Боровій внаслідок обстрілів загинули жінка та 2 чоловіки. Їх тіла дістали з-під завалів зруйнованих будинків.
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Під артилерійськими та мінометними обстрілами ворога знаходилися села Бочкове Чугуївського району, Красне Перше, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Берестове Куп'янського району та інші населені пункти.
На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки.
За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.
Источник: ГУ Нацполіції
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