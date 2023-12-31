31.12.2023 11:31 Дмитро Колонєй

У Харкові почав курсувати трамвай №12 між Південним вокзалом та Центральним парком

За яким саме маршрутом ходить трамвай розповіли в Департаменті інфраструктури Харкова.



У Харкові почав курсувати трамвай №12 між Південним вокзалом та Центральним парком



Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Департамент інфраструктури, трамвай №12 вийшов на маршрут, що сполучає Південний вокзал та Центральний парк.

Трамваї 12 курсують так:

розворотне коло «Південний вокзал» - вул. Євгена Котляра - вул. Велика Панасівська - пров. Лосівський - пров. Пискунівський - проїзд Рогатинський - вул. Клочківська - узвіз Клочківський - пр. Незалежності - вул. Трінклера - вул. Миколи Хвильового - вул. Мироносицька - пл. Першого Травня - розворотне коло «Центральний парк».

У департаменті попросили харків’ян не паркувати транспортні засоби на шляху руху трамваїв, зокрема, на вул. Трінклера біля Сумського ринку.

Нагадаємо, що трамвай за цим маршрутом не курсував з перших днів повномасштабного вторгнення. Для його відновлення комунальники відремонтували пошкоджені колію і контактну мережу.