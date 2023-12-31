31.12.2023 11:31 Дмитро Колонєй
У Харкові почав курсувати трамвай №12 між Південним вокзалом та Центральним парком
За яким саме маршрутом ходить трамвай розповіли в Департаменті інфраструктури Харкова.
У Харкові почав курсувати трамвай №12 між Південним вокзалом та Центральним парком
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Департамент інфраструктури, трамвай №12 вийшов на маршрут, що сполучає Південний вокзал та Центральний парк.
Трамваї 12 курсують так:
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розворотне коло «Південний вокзал» - вул. Євгена Котляра - вул. Велика Панасівська - пров. Лосівський - пров. Пискунівський - проїзд Рогатинський - вул. Клочківська - узвіз Клочківський - пр. Незалежності - вул. Трінклера - вул. Миколи Хвильового - вул. Мироносицька - пл. Першого Травня - розворотне коло «Центральний парк».
У департаменті попросили харків’ян не паркувати транспортні засоби на шляху руху трамваїв, зокрема, на вул. Трінклера біля Сумського ринку.
Нагадаємо, що трамвай за цим маршрутом не курсував з перших днів повномасштабного вторгнення. Для його відновлення комунальники відремонтували пошкоджені колію і контактну мережу.
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