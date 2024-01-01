01.01.2024 07:30 Рита Парфенова

1 січня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Щорічний День миру 1 січня 1967 року встановив римський папа Павло VI (у католиків він називається День всесвітніх молитов за мир).





Світ на Землі, ослаблення напруженості у міжнародних та міждержавних відносинах – це основні теми щорічних передсвяткових послань понтифіків до віруючих.



17 грудня 1969 року Генеральна Асамблея ООН проголосила свято офіційним. Загальне гасло Всесвітнього дня світу таке: «Пробач, і ти здобудеш світ».



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Звичай святкувати Новий рік існував вже у Стародавній Месопотамії у третьому тисячолітті до нашої ери. На думку вчених, перший новий рік відсвяткували у третьому тисячолітті до нашої ери. Традиція святкування Нового року була пов'язана з тим, що всі землеробські роботи розпочиналися наприкінці березня, після того, як прибувала вода у Тигрі та Євфраті. Протягом 12 днів ходами, карнавалами, маскарадами було ознаменовано цю подію. Під час свята заборонялося працювати та вершити суди.



Поступово звичай святкувати Новий рік набував все більшого розмаху — іудеї, які перебували у вавилонському полоні, запозичили цю традицію, від них вона перейшла до греків, а вже від греків — до народів Західної Європи. Коли Юлій Цезар запровадив новий календар (зараз його називають Юліанським), першим днем нового року почали вважати перший день січня. Римляни цього дня приносили жертви дволикому богу Янусу і розпочинали цього дня великі заходи, вважаючи перший день року сприятливим для будь-яких починань.



Сучасні новорічні традиції у наших широтах зародилися межі 17-18 століть. Так, за указом Петра I, виданого цього дня в 1700 році, слід було 1 січня «...на знак доброго починання і нового сторічного століття у веселості один одного вітати з Новим роком... по знатних і проїжджих вулицях біля воріт та будинків вчинити деяку прикрасу від дерев і гілок соснових, ялинових і ялівцевих... лагодити стрілянину з невеликих гармат і рушниць, пускати ракети скільки в кого станеться, і запалювати вогні».

Прикмети дня

1 січня відзначається день Іллі Муромця – билинного богатиря, якого вважали рятівником Києва від татарського Калин-царя.



Для 1 січня існувала прикмета: той, хто прокинеться першим, вийде за двері своєї кімнати і, постукавши до неї, розбудить решту членів сім'ї, той пануватиме у своїй родині протягом року.

Також цього дня

154 року до н. е. у Стародавньому Римі день початку річного консульства було перенесено на 1 січня.



1622 – Папською канцелярією було прийнято рішення вважати початком року 1 січня (раніше рік розпочинався 25 березня).



1801 – відкрито астероїд Церера, пізніше визнаний карликовою планетою



1863 – народився П'єр де Кубертен, родоначальник сучасних Олімпійських ігор.



1895 – народився Джон Едгар Гувер, американський політичний діяч, директор ФБР США.



1907 – управління Курсько-Харково-Севастопольської та Харково-Миколаївської залізниць об'єднані в одну установу – управління Південних залізниць.



1919 – народився Джером Девід Селінджер, американський письменник («Над прірвою у житі»).



1939 – народилася Мішель Мерсьє, французька актриса та невгамовна Анжеліка.



1970 - почалася епоха Unix.



1982 – у Стокгольмі відбувся останній концерт гурту «ABBA».



1983 – ARPANET змінила основний протокол з NCP на TCP/IP, що призвело до появи сучасного Інтернету.



1988 – народилася Холлі Грейнджер, англійська актриса («Борджіа», «Спаркхаус», «Робін Гуд»).



1993 – Чехословаччина розділилася на Чехію та Словаччину.



1999 – євро запроваджено у безготівкових розрахунках.



2002 – євро запроваджено у готівкових розрахунках.



2004 – в Україні батьки отримали право надавати дітям два і більше імен.



2007 – до складу Європейського союзу увійшли Болгарія та Румунія. Болгарська, ірландська та румунська стали офіційними мовами ЄС (приєднуючись до 20 інших мов).



2007 – Словенія увійшла до зони євро.



2008 – Мальта та Кіпр увійшли до зони євро.



2009 – Словаччина увійшла до зони євро.



2011 – Естонія увійшла до зони євро.



2014 – Латвія увійшла до зони євро.



2015 – Литва увійшла до зони євро.



2017 – Антоніу Гутерреш вступив на посаду Генерального секретаря ООН.

Іменини відзначають:

Аглаїда, Боніфатій, Григорій, Ілля, Тимофій.