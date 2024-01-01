На Харківщині ворожі обстріли зруйнували газогони

Працівники газової служби ремонтують пошкоджені газові комунікації.
«Під час новорічних свят, обстрілами російських окупантів пошкоджені розподільні газопроводи та газові мережі житлових будинків у Золочівській, Купʼянській, Борівській громадах області», – йдеться у повідомленні.
Фахівці Харківської філії «Газмережі» оперативно локалізували аварійні ситуації спричинені бомбардуванням росіян цивільної інфраструктури Харківщини.
Наразі тривають ремонти пошкоджених газових комунікацій.
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