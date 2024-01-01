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01.01.2024  09:55   Рита Парфенова

На Харківщині ворожі обстріли зруйнували газогони

Працівники газової служби ремонтують пошкоджені газові комунікації.

Харківська філія «Газмережі»
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську філію «Газмережі».
 

«Під час новорічних свят, обстрілами російських окупантів пошкоджені розподільні газопроводи та газові мережі житлових будинків у Золочівській, Купʼянській, Борівській громадах області», – йдеться у повідомленні.

Фахівці Харківської філії «Газмережі» оперативно локалізували аварійні ситуації спричинені бомбардуванням росіян цивільної інфраструктури Харківщини.

Наразі тривають ремонти пошкоджених газових комунікацій.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що Харківська філія «Газмережі» провела ремонтні роботи на газопроводі високого тиску у Валківській громаді.
Источник:   Харківська філія «Газмережі»
 Тэги:  газ, харків
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