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02.01.2023  16:00   Дмитро Колонєй

На Новий рік правопорядок на Харківщині забезпечували у посиленому режимі (фото)

За добу правоохоронці Харківщини опрацювали майже 1400 звернень громадян про правопорушення.

Забезпечували у посиленому режимі правопорядок на Новий рік поліцейські Харківщині
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням ГУ Нацполіції, святкування Нового року у Харкові та Харківській області пройшло без грубих порушень публічного порядку, який в новорічну забезпечували більше 700 працівників поліції, які працювали в посиленому режимі.
 
Забезпечували у посиленому режимі правопорядок на Новий рік поліцейські Харківщині
 
На блокпостах правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 3200 транспортних засобів.
 
 
Фактів використання феєрверків, петард, салютів та інших піротехнічних засобів на території Харківщини поліцейські не зафіксували.
 
Забезпечували у посиленому режимі правопорядок на Новий рік поліцейські Харківщині
 
Свята тривають, тому поліція звертається до громадян з проханням не порушувати правопорядок, дотримуватися комендантської години та чинного законодавства.
 
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Харківській області жінка вчинила вбивство і винесла труп на дитячий майданчик.
 

 

Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  новый год, правопорядок, харьков
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