На Новий рік правопорядок на Харківщині забезпечували у посиленому режимі (фото)

За добу правоохоронці Харківщини опрацювали майже 1400 звернень громадян про правопорушення.
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На перше місце вийдуть емоції. Якщо ви хочете переконати своїх опонентів, забудьте про цифри: яскраві образи та влучні метафори досягнуть мети набагато швидше.
Ясною погодою нас цей день не порадує - хмари у Харкові закриють небо вже з самого ранку та протримаються до пізнього вечора. Без опадів.
2 січня 2011 року вперше було відзначено неофіційний День інтроверта, який став із самого початку всесвітнім.
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