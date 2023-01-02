02.01.2023 16:00 Дмитро Колонєй

На Новий рік правопорядок на Харківщині забезпечували у посиленому режимі (фото)

За добу правоохоронці Харківщини опрацювали майже 1400 звернень громадян про правопорушення.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням ГУ Нацполіції, святкування Нового року у Харкові та Харківській області пройшло без грубих порушень публічного порядку, який в новорічну забезпечували більше 700 працівників поліції, які працювали в посиленому режимі.

На блокпостах правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 3200 транспортних засобів.

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Фактів використання феєрверків, петард, салютів та інших піротехнічних засобів на території Харківщини поліцейські не зафіксували.

Свята тривають, тому поліція звертається до громадян з проханням не порушувати правопорядок, дотримуватися комендантської години та чинного законодавства.