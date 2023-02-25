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25.02.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 25 лютого

У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Нічний дрібний сніг вранці змінить дрібний дощ зі снігом. У середині дня - без опадів, а ввечері очікується дрібний дощ.

Харків

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці хмарно, ймовірність опадів 64%. Температура повітря 0°...+2°C (відчувається як -3°C). Вітер південний, 7 м/с. Вологість повітря 88%. Атмосферний тиск 746 мм рт.ст.

Вдень хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 4%. Температура повітря +2°...+4°C (відчувається як -1°C). Вітер південний, 7 м/с. Вологість повітря 97%. Атмосферний тиск 744 мм рт.ст.

Ввечері хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 51%. Температура повітря +4°...+5°C (відчувається як 0°C). Вітер південний, 7 м/с. Вологість повітря 96%. Атмосферний тиск 743 мм рт.ст.

Народні прикмети

  • Якщо вийшло сонце – птахи рано прилетять із теплих країв.
  • Ясно та морозно – літо буде помірно теплим.
  • Йде сніг – літо буде дощовим.
  • Небо зоряне – до ранньої весни.
  • Великі кучугури – до врожаю хліба.
  • Сонячний день обіцяв великий врожай яблук.
  • Настає відлига — літом буде добре ловитися риба.
  • Небо зоряне, можна чекати хороший збір зернових.

Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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