Прогноз погоди у Харкові на 25 лютого

У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Нічний дрібний сніг вранці змінить дрібний дощ зі снігом. У середині дня - без опадів, а ввечері очікується дрібний дощ.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
Вранці хмарно, ймовірність опадів 64%. Температура повітря 0°...+2°C (відчувається як -3°C). Вітер південний, 7 м/с. Вологість повітря 88%. Атмосферний тиск 746 мм рт.ст.
Вдень хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 4%. Температура повітря +2°...+4°C (відчувається як -1°C). Вітер південний, 7 м/с. Вологість повітря 97%. Атмосферний тиск 744 мм рт.ст.
Ввечері хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 51%. Температура повітря +4°...+5°C (відчувається як 0°C). Вітер південний, 7 м/с. Вологість повітря 96%. Атмосферний тиск 743 мм рт.ст.
Найкраще діяти за формулою: «Сім разів відміряй…». Втім, у будь-якому випадку, розраховувати варто насамперед на себе, а не на інших.
У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Нічний дрібний сніг вранці змінить дрібний дощ зі снігом. У середині дня - без опадів, а ввечері очікується дрібний дощ.
25 лютого кожного року Україна відзначає День інженерно-авіаційної служби авіації Збройних Сил.
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