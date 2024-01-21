На харківській АЗС загорілася автівка: як патрульні гасили пожежу (відео)

Як повідомили РЕДПОСТ у пресслужбі Патрульної поліції. першими на місце події прибули правоохоронці.

Патрульні Руслан Таран та Михайло Фатєєв вчасно втрутилися, використовуючи автомобільні вогнегасники. Також на допомогу висунувся небайдужий громадянин, який передав свої вогнегасники інспекторам.

На щастя, у цьому інциденті ніхто не постраждав. Невдовзі на місце події прибули пожежники, що допомогли остаточно позбутися полум'я.