На харківській АЗС загорілася автівка: як патрульні гасили пожежу (відео)

У Харкові оперативно приборкано вогонь, який охопив автомобіль прямо на автозаправній станції (АЗС).
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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждали 5 осіб, серед яких двоє дітей.
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Будь-які плани, що спираються на дипломатію та співпрацю, а також пов'язані з грошима, найкраще відкласти на потім.
У Харкові майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться. Вранці, можливо, пройде сніг, який ближче до середини дня повинен закінчитися. Більше опадів не очікується.
21 січня у всьому світі відзначається тепле свято – Міжнародний день обіймів.
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