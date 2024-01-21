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21.01.2024  21:55   Рита Парфенова

На харківській АЗС загорілася автівка: як патрульні гасили пожежу (відео)

У Харкові оперативно приборкано вогонь, який охопив автомобіль прямо на автозаправній станції (АЗС).

Як повідомили РЕДПОСТ у пресслужбі Патрульної поліції. першими на місце події прибули правоохоронці.

Патрульні Руслан Таран та Михайло Фатєєв вчасно втрутилися, використовуючи автомобільні вогнегасники. Також на допомогу висунувся небайдужий громадянин, який передав свої вогнегасники інспекторам.

На щастя, у цьому інциденті ніхто не постраждав. Невдовзі на місце події прибули пожежники, що допомогли остаточно позбутися полум'я.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждали 5 осіб, серед яких двоє дітей.

 

Тэги:  пожежа, харків
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