22.01.2024 06:00

Прогноз погоди у Харкові на 22 січня

У Харкові ясна погода може ввечері змінитися на хмарну. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

17 січня очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Вночі та вранці місцями туман, паморозь. На дорогах ожеледиця.

Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с.

Температура повітря: вночі 7–12° морозу, місцями 15–20° морозу; вдень 2–7º морозу.

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Народні прикмети

У народі про цей період січня говорили так: “Росте день у січні – росте й холод”, що вказувало на наближення лютого, який вважався найхолоднішим місяцем зими.

Спостерігали наші пращури цього дня за домашніми тваринами: якщо вони, випущені у двір, намагатимуться повернутися до хліва – бути незабаром снігу та холоду.