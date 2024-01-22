Прогноз погоди у Харкові на 22 січня

У Харкові ясна погода може ввечері змінитися на хмарну. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
17 січня очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.
Вночі та вранці місцями туман, паморозь. На дорогах ожеледиця.
Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с.
Температура повітря: вночі 7–12° морозу, місцями 15–20° морозу; вдень 2–7º морозу.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
День сприятиме підвищенню амбіцій та честолюбства, що допоможе досягти успіхів у сферах роботи, кар'єри та особистих відносин.
У Харкові ясна погода може ввечері змінитися на хмарну. Без опадів.
Щорічно 22 січня відзначається День Соборності – у день проголошення 1919 року Акту Злуки.
влажность:
давление:
ветер: