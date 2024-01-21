21.01.2024 15:19 Рита Парфенова

Трое дорослих та двоє дітей постраждали в автотрощі під Харковом

На Харківщині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждали 5 осіб, серед яких двоє дітей.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області, інцидент трапився на автодорозі між селами Задонецьке та Лиман Чугуївського району. 40-річний водій мікроавтобуса «Ford Transit» не впорався з керуванням та в лобову зіткнувся з автомобілем «Hyundai», керованим 38-річним чоловіком.

Травми отримали водій «Hyundai» та його пасажири: 33-річна жінка, 9-річна дівчина та 15-річний хлопець. Також водій мікроавтобуса отримав тілесні ушкодження.

Зараз слідчі розглядають можливість внесення інформації до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Обставини ДТП вивчаються.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на харківській трасі у потрійній автотрощі поранено пасажира автівки.