21.01.2024 17:04 Рита Парфенова

Захоплення окупантами Крохмального на Харківщині прокоментували в ЗСУ

У районі села Крохмальне на Харківщині наші захисники перемістилися на заздалегідь підготолені позиції.

Начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в етері телемарафону повідомив, що захоплення окупантами Крохмального у Куп'янському районі Харківської області – тимчасове явище, передає РЕДПОСТ



«Крохмальне, щоб ви розуміли, це був населений пункт, де проживало 45 осіб до початку широкомасштабної війни. Будемо говорити, це п'ять будинків. Ці п'ять будинків були зруйновані агресором"» – зазначив він.



За словами Фітьо, наша основна мета – це вберегти життя українських захисників, їхні позиції були переміщені на підготовлені до цього часу запасні позиції, де вони зараз тримають оборону.



Село Крохмальне «до» та «після» окупації рф, 21 січня / Фото: DeepState



«Ворогу не дають просуватись далі і якихось загроз для сусідніх підрозділів це не несе. Лінія фронту щоденно змінюється, ми просто не повідомляємо про відбиття 100 метрів чи 200 метрів, нам цього не потрібно робити. А для російських пропагандистів будь-яку перемогу треба приносити як "Піррову перемогу" для того, щоб показати, чому лише за січень вони втратили 7055 вояків у смузі відповідальності "Хортиці", тому будь-яка, найменший метр-два, вони вже кричать, що взяли Берлін», — сказав він.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 21 січня 2024 року.