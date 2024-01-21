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21.01.2024  18:02   Рита Парфенова

Секрети мозкової активності: 5 напоїв, що роблять нас розумнішими

Вживання напоїв, що забезпечують енергію і покращують концентрацію, особливо корисно для студентів і людей, які виконують розумову роботу.

Фахівці назвали 5 напоїв для поліпшення пам’яті

РЕДПОСТ пропонує 5 напоїв, які сприяють поліпшенню пам’яті.

1. Кава

За рекомендаціями зарубіжних фахівців, випивання кави допомагає поліпшити пам'ять, впливає на швидкість виконання завдань, підвищує увагу, пізнавальні функції і настрій. Кофеїн сприяє концентрації і сприятливо впливає на запам'ятовування.

2. Ягідні морси:

Ці напої, багаті антиоксидантами, допомагають зосередитися та покращують кровотік. Зазвичай рекомендується вживати їх через п'ять годин після прийому їжі, адже вони зменшують ризик розвитку хвороби Альцгеймера.

3. М'ятний чай:

За допомогою компонентів, які зменшують втому і стрес, м'ятний чай покращує стимуляцію пам'яті. Його регулярне вживання сприяє психологічному комфорту та зосередженості.

4. Цитрусові напої

Вживання лимона або вдихання його запаху впливає на концентрацію і покращує здоров'я мозку, підвищуючи продуктивність. Поєднання цитрусових та меду має схожий ефект, поліпшуючи пам'ять і сприяючи кровообігу в головний орган центральної нервової системи.

5. Буряковий сік

Буряк містить велику кількість поживних речовин, які допомагають крові і кисню надходити в головний орган центральної нервової системи, тому сік з нього є ще однією порадою для поліпшення пам’яті.

Ці напої рекомендується вживати для поліпшення когнітивних функцій та загального здоров'я мозку.

Тэги:  здоров'я, пам'ять, напої
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