21.01.2024 18:02 Рита Парфенова

Секрети мозкової активності: 5 напоїв, що роблять нас розумнішими

Вживання напоїв, що забезпечують енергію і покращують концентрацію, особливо корисно для студентів і людей, які виконують розумову роботу.





РЕДПОСТ пропонує 5 напоїв, які сприяють поліпшенню пам’яті.

1. Кава

За рекомендаціями зарубіжних фахівців, випивання кави допомагає поліпшити пам'ять, впливає на швидкість виконання завдань, підвищує увагу, пізнавальні функції і настрій. Кофеїн сприяє концентрації і сприятливо впливає на запам'ятовування.

2. Ягідні морси:

Ці напої, багаті антиоксидантами, допомагають зосередитися та покращують кровотік. Зазвичай рекомендується вживати їх через п'ять годин після прийому їжі, адже вони зменшують ризик розвитку хвороби Альцгеймера.

3. М'ятний чай:

За допомогою компонентів, які зменшують втому і стрес, м'ятний чай покращує стимуляцію пам'яті. Його регулярне вживання сприяє психологічному комфорту та зосередженості.

4. Цитрусові напої

Вживання лимона або вдихання його запаху впливає на концентрацію і покращує здоров'я мозку, підвищуючи продуктивність. Поєднання цитрусових та меду має схожий ефект, поліпшуючи пам'ять і сприяючи кровообігу в головний орган центральної нервової системи.

5. Буряковий сік

Буряк містить велику кількість поживних речовин, які допомагають крові і кисню надходити в головний орган центральної нервової системи, тому сік з нього є ще однією порадою для поліпшення пам’яті.



Ці напої рекомендується вживати для поліпшення когнітивних функцій та загального здоров'я мозку.