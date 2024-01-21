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21.01.2024  08:27   Рита Парфенова

Сили оборони відбили 21 атаку ворога на Харківщині

Військові рф намагаються прорвати оборону на Куп'янському напрямку, але українські війська вкотре успішно надають відсіч противнику.

війна в україні

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна:

  • на Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.
  • на Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 21 атаку ворога біля Синьківки, Петропавлівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області.
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Минулої доби під артилерійським вогнем опинилися понад 140 населених пунктів Харківської, Чернігівської, Сумської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
 
Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 20 січня 2024 року.
Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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