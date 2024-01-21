Харківщина на ранок 21 січня. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники шість разів виїзджали на гасіння пожеж, одна з яких причинена російськими обстрілами.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, пожежа внаслідок бойових дій сталася у місті Вовчанськ.
21 січня о 04:15 вогнеборці місцевої пожежної команди вирушили на гасіння пожежі, яка виникла внаслідок ворожого обстрілу в місті Вовчанськ. Вогнем охоплений був приватний будинок. Проте через повторні обстріли з боку ворога, рятувальникам довелося припинити роботу через вкрай небезпечні умови. На щастя, немає повідомлень про постраждалих внаслідок цієї ворожої атаки на мирне місто.
Двічі за добу рятувальники залучались до проведення обстежень враженої ворогом території м. Куп’янська. Виявлені пошкодження 7-ми приватних домоволодінь та лінії електромережі.
У Харкові на одниій з пожеж загинув 61-річний чоловік. Загоряння сталося близько 7 години ранку 20 січня в квартирі, розташованій у мансарді житлової двоповерхівки на вул. Рибасівській. Через сильне задимлення рятувальники евакуювали 7 людей. За попередніми даними причиною виникнення загоряння могло стати коротке замкнення електричної мережі.
Загалом протягом доби з 20 по 21 січня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 27 оперативних виїздів, з яких:
Зокрема, надзвичайники відбуксирували 2 вантажівки зі слизьких ділянок доріг на розчищені проїзні частини, аби ті змогли далі продовжити свій рух.
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 30 одиниць вибухонебезпечних предметів.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 21 січня 2024 року.
Комментариев: 0
Будь-які плани, що спираються на дипломатію та співпрацю, а також пов'язані з грошима, найкраще відкласти на потім.
У Харкові майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться. Вранці, можливо, пройде сніг, який ближче до середини дня повинен закінчитися. Більше опадів не очікується.
21 січня у всьому світі відзначається тепле свято – Міжнародний день обіймів.
влажность:
давление:
ветер: