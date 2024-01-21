21.01.2024 09:01 Рита Парфенова

Харківщина на ранок 21 січня. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники шість разів виїзджали на гасіння пожеж, одна з яких причинена російськими обстрілами.



Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, пожежа внаслідок бойових дій сталася у місті Вовчанськ.

21 січня о 04:15 вогнеборці місцевої пожежної команди вирушили на гасіння пожежі, яка виникла внаслідок ворожого обстрілу в місті Вовчанськ. Вогнем охоплений був приватний будинок. Проте через повторні обстріли з боку ворога, рятувальникам довелося припинити роботу через вкрай небезпечні умови. На щастя, немає повідомлень про постраждалих внаслідок цієї ворожої атаки на мирне місто.



Двічі за добу рятувальники залучались до проведення обстежень враженої ворогом території м. Куп’янська. Виявлені пошкодження 7-ми приватних домоволодінь та лінії електромережі.



У Харкові на одниій з пожеж загинув 61-річний чоловік. Загоряння сталося близько 7 години ранку 20 січня в квартирі, розташованій у мансарді житлової двоповерхівки на вул. Рибасівській. Через сильне задимлення рятувальники евакуювали 7 людей. За попередніми даними причиною виникнення загоряння могло стати коротке замкнення електричної мережі.



Загалом протягом доби з 20 по 21 січня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 27 оперативних виїздів, з яких:

6 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких була спричинена ворожим обстрілом;

2 – на обстеження територій, обстріляних ворогом;

11 – на допомогу населенню;

8 – інші виїзди.

Зокрема, надзвичайники відбуксирували 2 вантажівки зі слизьких ділянок доріг на розчищені проїзні частини, аби ті змогли далі продовжити свій рух.



Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 30 одиниць вибухонебезпечних предметів.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 21 січня 2024 року.