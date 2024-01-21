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21.01.2024  09:36   Рита Парфенова

15 населених пунктів Харківщини обстріляні ворожими силами ночі

Протягом доби військові рф наносили удари по населеним пунктам Харківської області.

обстріл
 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА, протягом минулої доби ворожі артилерійські та мінометні удари охопили приблизно 15 населених пунктів Харківської області, зокрема:

  1. Богодухівський район:

    • Уди

  2. Чугуївський район:

    • Охрімівка
    • Землянка

  3. Куп'янський район:

    • Хатнє
    • Дворічна
    • Масютівка
    • Синьківка
    • Петропавлівка
    • Берестове

Близько 02:00 сьогодні ворог атакував с. Тищенівка Куп'янського району, результатом чого стали пошкодження газопроводу та приватного будинку, без постраждалих.

О 03:30 окупанти відкрили вогонь з мінометів на м. Вовчанськ у Чугуївському районі. О 04:15 ворог вдарив по мусту з артилерії, що призвело до пошкоджень приватних будинків. За інформацією, постраждалих немає.

Збройні сили України відбили 21 атаку противника поблизу Синьківки та Петропавлівки в Куп'янському районі.

Протягом останньої доби в Харківській області групи вибухотехніків провели розмінування площі 3,9 гектари, знищивши 191 вибухонебезпечний предмет. Роботи з розмінування ще тривають.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 21 січня 2024 року.

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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