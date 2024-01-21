15 населених пунктів Харківщини обстріляні ворожими силами ночі

Як повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням
на ХОВА, протягом минулої доби ворожі артилерійські та мінометні удари охопили приблизно 15 населених пунктів Харківської області, зокрема:
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Богодухівський район:
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Чугуївський район:
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Куп'янський район:
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Хатнє
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Дворічна
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Масютівка
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Синьківка
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Петропавлівка
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Берестове
Близько 02:00 сьогодні ворог атакував с. Тищенівка Куп'янського району, результатом чого стали пошкодження газопроводу та приватного будинку, без постраждалих.
О 03:30 окупанти відкрили вогонь з мінометів на м. Вовчанськ у Чугуївському районі. О 04:15 ворог вдарив по мусту з артилерії, що призвело до пошкоджень приватних будинків. За інформацією, постраждалих немає.
Збройні сили України відбили 21 атаку противника поблизу Синьківки та Петропавлівки в Куп'янському районі.
Протягом останньої доби в Харківській області групи вибухотехніків провели розмінування площі 3,9 гектари, знищивши 191 вибухонебезпечний предмет. Роботи з розмінування ще тривають.
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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 21 січня 2024 року.