15 населених пунктів Харківщини обстріляні ворожими силами ночі

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА, протягом минулої доби ворожі артилерійські та мінометні удари охопили приблизно 15 населених пунктів Харківської області, зокрема:

Богодухівський район: Уди Чугуївський район: Охрімівка

Землянка Куп'янський район: Хатнє

Дворічна

Масютівка

Синьківка

Петропавлівка

Берестове

Близько 02:00 сьогодні ворог атакував с. Тищенівка Куп'янського району, результатом чого стали пошкодження газопроводу та приватного будинку, без постраждалих.

О 03:30 окупанти відкрили вогонь з мінометів на м. Вовчанськ у Чугуївському районі. О 04:15 ворог вдарив по мусту з артилерії, що призвело до пошкоджень приватних будинків. За інформацією, постраждалих немає.