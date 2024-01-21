21.01.2024 07:30 Рита Парфенова

21 січня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

21 січня у всьому світі відзначається тепле свято – Міжнародний день обіймів.

Свято було засноване в США в 1986 році під назвою Національного дня обіймів, а потім стрімко поширилося по всьому світу. Згідно з традицією свята, укласти в дружні обійми цього дня можна навіть незнайому людину.



Незважаючи на зовсім ще юний вік Дня обіймів, сьогодні важко знайти автора, на думку якого спала ідея такого «тісного» святкування 21 січня. Відомо лише, що витоки традиції, що виникла у 70-х роках XX століття, лежать у студентському середовищі західноєвропейської молоді. Саме в цей день хлопці та дівчата укладали у свої обійми один одного без жодного інтимного підґрунтя. За своєрідною легендою, під час дружніх обіймів люди обмінюються душевним теплом.



А вчені стверджують, що доброзичливі дотики підвищують імунітет, стимулюють центральну нервову систему, підвищують рівень гемоглобіну в крові, а також іншого гормону – окситоцину, що викликає доброзичливе розташування до інших людей. Обійми покращують роботу серцево-судинної системи, стабілізують кров'яний тиск.



Психотерапевти із США вивели норму щоденних обіймів. Мінімум – 4 обійми на день, а для гарного самопочуття необхідно обійматися щонайменше вісім разів на добу. Згідно з дослідженнями канадських учених, відкриті та позитивні люди, які люблять обійми, мають більшу тривалість життя, ніж замкнені та стримані.

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У 2012 році у світі з'явилася ще одна добра традиція: відзначати Всесвітній день снігу, або Міжнародний день зимових видів спорту.



Свято започатковано з ініціативи Міжнародної федерації лижного спорту. Його мета – підвищити інтерес до зимових видів спорту та залучити молодь до активного способу життя. За задумом FIS, цього дня мають проходити «снігові фестивалі», під час яких діти та дорослі зможуть взяти участь у змаганнях на ковзанах, лижах чи сноубордах. Як замислюють організатори, «цей день дасть усім можливість насолодитися снігом, познайомитися з кимось і поринути у світле майбутнє зимових видів спорту, які сприйматимуться не лише як змагання, а й як розвага».



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Щорічно третьої неділі січня, за ініціативою ООН, у світі відзначається Всесвітній день релігії. Свою історію свято веде з 1950 року, коли національний орган управління Віри Бахаї в США заснував його з метою проголошення єдиної сутності всіх світових релігій та демонстрації того, що релігія – це насамперед сила для об'єднання світу, а не розбрату.

Прикмети дня

Цього дня вважалося, що кожна людина мала згадати добрим словом усіх, хто коли-небудь приходив йому на допомогу, а по можливості – і віддячити їхній справі.



Також молилися за благополуччя сім'ї. Подружжя виходило надвір, тримаючись за руки, і разом струшували з дерев іній. При цьому говорили: «Що Бог об'єднав, то людині роз'єднати не під силу».

У наших предків цей день вважався особливим для кумів. Вони ходили в гості одне до одного і обдаровували хрещеників різними ласощами, вірячи, що це надасть дітям здоров’я на цілий рік.

У наших предків цей день вважався особливим для кумів. Вони ходили в гості одне до одного і обдаровували хрещеників різними ласощами, вірячи, що це надасть дітям здоров’я на цілий рік.

Що не можна робити 21 січня

Не можна ображати та висміювати близьких.

Не рекомендують довго лежати у ліжку з ранку.

Також цього дня

У 1506 році за розпорядженням Римського Папи Юлія II утворена армія Ватикану - Швейцарська гвардія.



1813 – на Гавайських островах розпочали розведення ананасів.



1855 – народився Джон Браунінг, винахідник ручної вогнепальної зброї.



1905 – народився Крістіан Діор, французький кутюр'є.



1920 – у Харкові відкрито Музей Слобідської України імені Сковороди. Саме з цієї установи веде початок сучасний Харківський історичний музей імені Сумцова.



1924 – народився Бенні Хілл, британський комік.



1934 – введено в експлуатацію один із найбільших харківських заводів – Харківський турбогенераторний завод, пізніше «Турбоатом». Підприємство спеціалізувалося спочатку на виробництві парових турбін, а потім атомних турбін для електростанцій.



1934 – Харків втратив статус столиці. На XII з'їзді Комуністичної партії України було ухвалено рішення про перенесення столиці до Києва. У мотиваційній частині йшлося, що Київ був географічним центром республіки, одним із найстаріших міст і прийняте рішення матиме важливе економічне, політичне та міжнародне значення.



1941 – народився Пласідо Домінго (повне ім'я Хосе Пласідо Домінго Ембіл), всесвітньо відомий оперний співак (тенор).



1954 – з верфі Гротона штату Коннектикут зійшов перший у світі атомний підводний човен. Її назвали на честь "Наутілуса" Жюля Верна.



1976 – народилася Емма Бантон, телеведуча, колишня учасниця жіночого поп-гурту Spice Girls.



1989 – 120-річна американка Августа Бунж стала пра-пра-пра-прабабусею (найбільша кількість поколінь, що живуть одночасно, в одній родині).



2001 – Пол Маккартні став першим музикантом, чиє майно перевалило за один мільярд доларів.

Іменини відзначають:

за Новоюліанським календарем: Анастасія, Анна, Євген, Іван, Ілля, Максим.



за Юліанським календарем: Антон, Василіса, Віктор, Володимир, Вольдемар, Георгій, Григорій, Дмитро, Домініка, Еміль, Євген, Єгор, Ілля, Михайло, Омелян, Юліан.