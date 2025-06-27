27.06.2025 13:50 Віталій Хіневич

На Харківщині син задушив власну матір

Зловмисник, маючи фізичну перевагу, обхопив руками шию родички і став давити до тих пір, поки потерпіла не перестала подавати ознак життя.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Прокурори довели, що 14 листопада 2024 року в селі Нижня Краснопавлівка Лозівського району в домоволодінні, де фігурант мешкав разом зі своєю матір’ю, зібралась компанія. Присутні вживали алкоголь. Через деякий час гості розійшлись, а господарі дому продовжили посиденьки.

Між чоловіком та його 60-річною матір’ю спалахнула сварка. Зловмисник, маючи фізичну перевагу, обхопив руками шию родички і став давити до тих пір, поки потерпіла не перестала подавати ознак життя.

Того ж дня чоловіка затримали правоохоронці. На суд він очікував, перебуваючи під вартою. Під час судового розгляду фігурант визнав вину частково та зазначив, що наміру вбивати матір не мав.

За версією чоловіка, його родичка заснула надворі, а він її піднімав, взявши за шию, щоб відвести до спальні.

Йому призначено покарання у виді 8 років позбавлення волі. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що судитимуть російську агентку з Харкова, яка заклала вибухівку біля дому українського військового.