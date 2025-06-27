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27.06.2025  13:05   Віталій Хіневич

Судитимуть російську агентку з Харкова, яка заклала вибухівку біля дому українського військового

За даними слідства, офіційно ніде не працююча 38-річна харків’янка, маючи проросійську позицію, ділилась нею в коментарях до дописів у антиукраїнських Telegram-каналах. Саме завдяки цьому на жінку вийшли «куратори», які діяли в інтересах рф, та запропонували співпрацю.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Ворог проінструктував агентку та повідомили геолокацію схрону, звідки обвинувачена забрала саморобний вибуховий пристрій.
 
Діючи за вказівками кураторів, наприкінці січня цього року жінка заклала вибухівку у закопаній автомобільній шині неподалік приватного будинку українського військового. Крім того, навпроти його подвір’я агентка встановила мобільний телефон, схований у картонну коробку зі спеціальним вирізом для камери, замаскувавши корою дерев та опалим листям.
 
Маючи віддалений доступ до мобільного пристрою, куратори змогли відслідкувати, коли український військовослужбовець вийде з дому, та активували пристрій. Внаслідок вибуху потерпілий отримав поранення та в подальшому був ушпиталений.
 
Правоохоронці затримали жінку «по гарячих слідах». Під час обшуків у неї вилучено мобільний телефон, в якому містилось листування з кураторами.
 
Фігурантці було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Обвинуваченій загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що СБУ повідомила про підозру бойовику з позивним «Туй», який воював проти ЗСУ на Харківщині та Донеччині.
 
Тэги:  події, харків
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