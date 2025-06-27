27.06.2025 13:05 Віталій Хіневич
Судитимуть російську агентку з Харкова, яка заклала вибухівку біля дому українського військового
За даними слідства, офіційно ніде не працююча 38-річна харків’янка, маючи проросійську позицію, ділилась нею в коментарях до дописів у антиукраїнських Telegram-каналах. Саме завдяки цьому на жінку вийшли «куратори», які діяли в інтересах рф, та запропонували співпрацю.
Ворог проінструктував агентку та повідомили геолокацію схрону, звідки обвинувачена забрала саморобний вибуховий пристрій.
Діючи за вказівками кураторів, наприкінці січня цього року жінка заклала вибухівку у закопаній автомобільній шині неподалік приватного будинку українського військового. Крім того, навпроти його подвір’я агентка встановила мобільний телефон, схований у картонну коробку зі спеціальним вирізом для камери, замаскувавши корою дерев та опалим листям.
Маючи віддалений доступ до мобільного пристрою, куратори змогли відслідкувати, коли український військовослужбовець вийде з дому, та активували пристрій. Внаслідок вибуху потерпілий отримав поранення та в подальшому був ушпиталений.
Правоохоронці затримали жінку «по гарячих слідах». Під час обшуків у неї вилучено мобільний телефон, в якому містилось листування з кураторами.
Фігурантці було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Обвинуваченій загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої.
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