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21.01.2024  14:59   Рита Парфенова

Ворог скинув авіабомби на навчальний заклад та фабрику Харківщини (фото)

Вранці 21 січня військові рф двічі обстріляли місто Вовчанськ на Харківщині.

Вранці 21 січня військові рф двічі обстріляли місто Вовчанськ на Харківщині.
 
Про це розповів начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов, передає РЕДПОСТ.
 
Авіабомби приземлилися в навчальний центр та колишню фабрику взуття.

Вранці 21 січня військові рф двічі обстріляли місто Вовчанськ на Харківщині.

Житлові будинки поруч з місцями ударів теж постраждали.

Вранці 21 січня військові рф двічі обстріляли місто Вовчанськ на Харківщині.

На щастя, за попередньою інформацією, серед місцевих мешканців немає жертв.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби ворожі артилерійські та мінометні удари охопили приблизно 15 населених пунктів Харківської області.

Вранці 21 січня військові рф двічі обстріляли місто Вовчанськ на Харківщині.

Вранці 21 січня військові рф двічі обстріляли місто Вовчанськ на Харківщині.

Вранці 21 січня військові рф двічі обстріляли місто Вовчанськ на Харківщині.

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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