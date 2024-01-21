Ворог скинув авіабомби на навчальний заклад та фабрику Харківщини (фото)

Про це розповів начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов, передає РЕДПОСТ.

Авіабомби приземлилися в навчальний центр та колишню фабрику взуття.

Житлові будинки поруч з місцями ударів теж постраждали.

На щастя, за попередньою інформацією, серед місцевих мешканців немає жертв.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби ворожі артилерійські та мінометні удари охопили приблизно 15 населених пунктів Харківської області.