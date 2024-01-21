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21.01.2024  14:05   

Синього птаха щастя створили у Харкові (фото)

На майстеркласі у Харківському обласному організаційно-методичному центрі культури і мистецтва створили птахів щастя з клаптиків старих джинсів.

Харків, майстерклас

Майстерклас зі створення джинсової пташки щастя провела харківська майстриня Світлана Голосна у рамках проєкту «ЕкоАрт «ПЕРЕТВОРЕННЯ».
 
Проєкт включає виставку відновлених предметів, створених із вживаних або непотрібних матеріалів, що завдяки майстрам отримали нове життя у якості артоб'єктів, побутових предметів та одягу, повідомляє РЕДПОСТ
 
У рамках проєкту також проводиться серія майстеркласів для популяризації напрямку апсайклінг (переробка, перетворення речей). Під час майстеркласів проходить збір донатів на ЗСУ.
 
Серед учасників проєкту: Ольга Прасол, Тетяна Землянська, Світлана Голосна, Луїза Журавльова, Олена Нікандрова, Олена Зарубенко, Уляна Тредіт, Емілія Грекова, Віра Ільченко, Олександр Фоменко, вихованці художнього відділення Дитячої музичної школи № 5 ім. М. А. Римського-Корсакова, Харківського фахового коледжу технологій та дизайну, КЗ «Дитячий клуб
"Орлятко" Солоницівської селищної ради» та ін.
 

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Тэги:  харків, майстерклас, творчість
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