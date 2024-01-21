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21.01.2024  13:54   Рита Парфенова

Наслідки обстрілу населених пунктів Харківщини фіксують правоохоронці (фото)

Слідчі на Харківщині задокументували наслідки воєнних злочинів окупантів протягом останньої доби.

Наслідки обстрілу Харківщини

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області, військові російської федерації наносили удари по населеним пунктам Богодухівського, Чугуївського та Куп'янського районів.

Вночі село Тищенівка Куп'янського району опинилося під обстрілами окупантів. Внаслідок цього пошкоджений газопровід та приватні будинки місцевих мешканців.

Наслідки обстрілу Харківщини

За допомогою мінометів та керованих авіабомб російські війська атакували місто Вовчанськ Чугуївського району, призводячи до пошкоджень приватних будинків.

Наслідки обстрілу Харківщини Наслідки обстрілу Харківщини

Також під обстрілами передували Уди Богодухівського району, Охрімівка, Землянки Чугуївського району, Дворічна, Масютівка, Синьківка, Петропавлівка Куп'янського району та інші населені пункти.

Наслідки обстрілу Харківщини

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки. За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України.

Наслідки обстрілу Харківщини

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби ворожі артилерійські та мінометні удари охопили приблизно 15 населених пунктів Харківської області.

 

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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