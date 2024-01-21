Наслідки обстрілу населених пунктів Харківщини фіксують правоохоронці (фото)

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області, військові російської федерації наносили удари по населеним пунктам Богодухівського, Чугуївського та Куп'янського районів.

Вночі село Тищенівка Куп'янського району опинилося під обстрілами окупантів. Внаслідок цього пошкоджений газопровід та приватні будинки місцевих мешканців.

За допомогою мінометів та керованих авіабомб російські війська атакували місто Вовчанськ Чугуївського району, призводячи до пошкоджень приватних будинків.

Також під обстрілами передували Уди Богодухівського району, Охрімівка, Землянки Чугуївського району, Дворічна, Масютівка, Синьківка, Петропавлівка Куп'янського району та інші населені пункти.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки. За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України.