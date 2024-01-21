Військові рф вбили мирного мешканця Харківщини

У вечірній час російські окупанти здійснили артилерійський обстріл села Піщане в Куп'янському районі.

Цей напад став причиною трагічної події: від отриманих поранень помер місцевий житель, 1950-го року народження.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби ворожі артилерійські та мінометні удари охопили приблизно 15 населених пунктів Харківської області.