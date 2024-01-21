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21.01.2024  12:59   Рита Парфенова

Військові рф вбили мирного мешканця Харківщини

Артилерійські удари окупантів по населеним пунктам Харківської обсласті призвели до загибелі місцевого жителя.

вибух
 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА, у суботу, 20 січня,на Харківщині внаслідок ворожого обстрілу загинув чоловік

У вечірній час російські окупанти здійснили артилерійський обстріл села Піщане в Куп'янському районі.

Цей напад став причиною трагічної події: від отриманих поранень помер місцевий житель, 1950-го року народження.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби ворожі артилерійські та мінометні удари охопили приблизно 15 населених пунктів Харківської області.

 

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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