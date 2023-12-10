10.12.2023 15:20

У Харкові відкрилась виставка «ЕкоАрт «ПЕРЕТВОРЕННЯ» (фото)

З 8 грудня по 31 січня Харківський обласний організаційно-методичний центр культури і мистецтва презентує виставку, що відбудеться в межах проєкту «ЕкоАрт «ПЕРЕТВОРЕННЯ».





Серед учасників проєкту: Ольга Прасол, Тетяна Землянська, Натела Мкртічян, Наталія Мкртчян, Світлана Голосна, Луїза Журавльова, Олена Нікандрова, Олена Зарубенко, Уляна Тредіт, Емілія Грекова, Віра Ільченко, Олександр Фоменко, вихованці художнього відділення Дитячої музичної школи № 5 ім. М. А. Римського - Корсакова, Харківського фахового коледжу технологій та дизайну, КЗ «Дитячий клуб "Орлятко" Солоницівської селищної ради» та ін. Серед учасників проєкту: Ольга Прасол, Тетяна Землянська, Натела Мкртічян, Наталія Мкртчян, Світлана Голосна, Луїза Журавльова, Олена Нікандрова, Олена Зарубенко, Уляна Тредіт, Емілія Грекова, Віра Ільченко, Олександр Фоменко, вихованці художнього відділення Дитячої музичної школи № 5 ім. М. А. Римського - Корсакова, Харківського фахового коледжу технологій та дизайну, КЗ «Дитячий клуб "Орлятко" Солоницівської селищної ради» та ін.

Кожен елемент експозиції несе в собі власну історію, яка починається з непримітного та невидимого. Текстильні залишки перетворюються в нові композиції одягу, старі меблі в нові, а побутові відходи постають у вигляді живописних панно та інтерактивних інсталяцій, що

можуть взаємодіяти з глядачами.

Виставка спонукає до переосмислення власного споживацького підходу та підсвідомого визнання кожного предмету як потенційного витвору мистецтва.

ЕкоАрт «ПЕРЕТВОРЕННЯ» – це не просто виставка відновлених предметів, але й

своєрідний шлях до зміни свідомості, через надання нових сенсів та значення кожному елементу нашого оточення.

Виставка працює до 31 січня з вівторка по суботу, з 11 до 18 годин, за адресою Пушкінська, 62.

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