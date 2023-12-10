    
Главная Фото Виставки, ярмарки У Харкові відкрилась виставка «ЕкоАрт «ПЕРЕТВОРЕННЯ» (фото)
10.12.2023  15:20   

У Харкові відкрилась виставка «ЕкоАрт «ПЕРЕТВОРЕННЯ» (фото)

З 8 грудня по 31 січня Харківський обласний організаційно-методичний центр культури і мистецтва презентує виставку, що відбудеться в межах проєкту «ЕкоАрт «ПЕРЕТВОРЕННЯ».

Харків, виставка

Серед учасників проєкту: Ольга Прасол, Тетяна Землянська, Натела Мкртічян, Наталія Мкртчян, Світлана Голосна, Луїза Журавльова, Олена Нікандрова, Олена Зарубенко, Уляна Тредіт, Емілія Грекова, Віра Ільченко, Олександр Фоменко, вихованці художнього відділення Дитячої музичної школи № 5 ім. М. А. Римського - Корсакова, Харківського фахового коледжу технологій та дизайну, КЗ «Дитячий клуб "Орлятко" Солоницівської селищної ради» та ін.
 
Кожен елемент експозиції несе в собі власну історію, яка починається з непримітного та невидимого. Текстильні залишки перетворюються в нові композиції одягу, старі меблі в нові, а побутові відходи постають у вигляді живописних панно та інтерактивних інсталяцій, що
можуть взаємодіяти з глядачами. 
 
Виставка спонукає до переосмислення власного споживацького підходу та підсвідомого визнання кожного предмету як потенційного витвору мистецтва.
 
ЕкоАрт «ПЕРЕТВОРЕННЯ» – це не просто виставка відновлених предметів, але й
своєрідний шлях до зміни свідомості, через надання нових сенсів та значення кожному елементу нашого оточення.
 
Виставка працює до 31 січня з вівторка по суботу, з 11 до 18 годин, за адресою Пушкінська, 62.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Фотогалерея

Тэги:  виставка, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
03.12 Виставки, ярмарки У Харкові проходить виставка "Незламний живопис" (фото)   30.11 Виставки, ярмарки У Харкові проходить виставка "Ляльки для ненароджених" (фото)   25.11 Суспільство У Харкові проходить виставка документів та світлин про Голодомор (фото)  
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 