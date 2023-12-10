10.12.2023 15:54 Дмитро Колонєй

Кому з ВПО можуть припинити виплати

Це стосується окремих категорій громадян



Кому з ВПО можуть припинити виплати



Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ZN.UA, деяких переселенців можуть позбавити виплат.

Фахівці «Безоплатної правової допомоги» розповіли, у яких випадках ВПО можуть припинити виплачувати допомогу.

З 1 серпня 2023 року виплата допомоги на проживання продовжується автоматично на один шестимісячний період для ВПО:

які перемістилися з територій, де ведуться (велися) бойові дії, або тимчасово окупованих. Перелік таких територій затверджений Мінреінтеграції і періодично оновлюється;

у яких через війну житло зруйноване або непридатне для проживання та яким допомогу було призначено раніше.

У яких випадках можуть припинити виплату допомоги ВПО

Виплати на проживання припиняються, якщо особа:

перебуває за кордоном більше 30 календарних днів поспіль без обґрунтованих причин, що підтверджуються документально;

повернулася до покинутого місця проживання на територіях з переліку Мінреінтеграції;

відбуває покарання в місцях позбавлення волі;

засуджена за вчинення кримінального правопорушення або оголошена в розшук за дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади; посягання на територіальну цілісність і недоторканність України; фінансування таких дій; державну зраду чи колабораціонізм (за статтями 109, 110, 111 або частинами третьою – восьмою статті 111-1 Кримінального кодексу України)

якщо людина зробила дорогі покупки, мають понад 100 тис. грн на банківських рахунках, житло поза зоною бойових дій, купили новий транспорт або витратили понад 100 тис. грн на нерухомість: земельну ділянку, квартиру, будинок, крім житла, отриманого або придбаного за рахунок бюджетних коштів, цінних паперів та інших товарів довгострокового вжитку; одноразову оплату послуг чи робіт, крім будівельних (якщо в особи пошкоджено / знищено житло), медичних, освітніх та житлово-комунальних; придбання банківських металів, безготівкової та/або готівкової іноземної валюти, крім валюти, отриманої від благодійних організацій або придбаної для оплати медичних, соціальних, освітніх послуг (загальна сума).

Або якщо вони мають 100 тис. грн чи більше.

А саме:

кошти на депозитному банківському рахунку (загальна сума);

облігації внутрішньої державної позики, строк погашення яких настав або визначений моментом пред’явлення вимоги (загальна сума).

Не можуть отримати допомогу особи, які володіють житлом на відносно безпечних територіях. А саме мають у власності житло площею понад 13,65 м2 на одного члена сім’ї, що розташоване на інших територіях ніж тих, де ведуться активні (можливі) бойові дії.

Також допомога не виплачується, якщо особи перебувають на повному державному утриманні.

А саме в:

дитячому будинку;

психоневрологічному інтернаті;

будинку-інтернаті для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю;

спеціальному будинку-інтернаті системи соціального захисту населення;

школі-інтернаті;

закладі спеціалізованої освіти військового (військово-спортивного) спрямування.