Смертельна ДТП: під Харковом у аварії загинула людина

Трагедію під Харковом розслідують поліцейські.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Телеграм-канал Труха Харків, на трасі у Дергачівському районі Харківщини сталася смертельна аварія. Поблизу Екопарка зіткнулися легкові автівки. Машини розбиті. Загинула людина.
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Успіх чекає на тих, хто схильний до ясності у всьому, починаючи від думок у голові і закінчуючи відносинами з близькими людьми.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Вранці очікується сніг, який вдень набере силу, але ближче до вечора почне стихати.
Щороку другої неділі грудня в Україні відзначається День благодійності.
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