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10.12.2023  16:19   Дмитро Колонєй

Смертельна ДТП: під Харковом у аварії загинула людина

Трагедію під Харковом розслідують поліцейські.

ДТП Харків: Загинула людина під час зіткнення двох легковиків

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Телеграм-канал Труха Харків, на трасі у Дергачівському районі Харківщини сталася смертельна аварія. Поблизу Екопарка зіткнулися легкові автівки. Машини розбиті. Загинула людина.

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Источник:   ТК Труха Харків
 Тэги:  смерть, дтп, харків, аварія
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