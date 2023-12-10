10.12.2023 14:58 Дмитро Колонєй

У Харкові спіймали та зкрутили водія-дебошира на жовтому BMW (фото)

Автохуліган відмітився неадекватною поведінкою на вулицях Харкова.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Патрульну поліцію, правоохоронці виявили та зупинили авто BMW, водій вів себе як автохуліган на дорозі. Демонстрував неповагу до суспільства, з особливою зухвалістю здійснив низку грубих порушень ПДР та громадського порядку у декількох районах міста.

Він ігнорував вимогу патрульних припинити скоєння правопорушень. Врешті його зупинили інспектори на проспекті Льва Ландау.

Оскільки в його діях вбачались імовірні ознаки злочину за ч.1 ст. 296 “Хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом ” КК України, на місце поліцейські викликали слідчо-оперативну групу.

Надалі правопорушника передали слідчим, а автомобіль було поміщено на спеціальний майданчик. Обставини події встановлять слідчі.