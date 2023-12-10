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10.12.2023  14:58   Дмитро Колонєй

У Харкові спіймали та зкрутили водія-дебошира на жовтому BMW (фото)

Автохуліган відмітився неадекватною поведінкою на вулицях Харкова.

Спіймали водія-дебошира на жовтому BMW патрульні у Харкові
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Патрульну поліцію, правоохоронці виявили та зупинили авто BMW, водій вів себе як автохуліган на дорозі. Демонстрував неповагу до суспільства, з особливою зухвалістю здійснив низку грубих порушень ПДР та громадського порядку у декількох районах міста.
 
Він ігнорував вимогу патрульних припинити скоєння правопорушень. Врешті його зупинили інспектори на проспекті Льва Ландау.
 
Спіймали водія-дебошира на жовтому BMW патрульні у Харкові
 
Оскільки в його діях вбачались імовірні ознаки злочину за ч.1 ст. 296 “Хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом ” КК України, на місце поліцейські викликали слідчо-оперативну групу.
 
Надалі правопорушника передали слідчим, а  автомобіль було поміщено на спеціальний майданчик. Обставини події встановлять слідчі.
Источник:   Патрульна поліція
 Тэги:  кримінал, хуліган, харків, дебош
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