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22.01.2024  08:23   Рита Парфенова

Є загиблий і поранена: у ХОВА розповіли, які населені пункти Харківщини обстрілював ворог

Артилерійські та мінометні удари ворога спричинили руйнування у понад 20 населених пунктів на Харківщині.


Фото: Поліція Харківської області

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА, під вогнем перебували:

  • Уди Богодухівського району,
  • Козача Лопань Харківського району,
  • Огірцеве, Вовчанськ, Бударки Чугуївського району,
  • Колодязне, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району.

Біля населених пунктів Графське, Вовчанськ, Миколаївка Чугуївського району, Іванівка, Кислівка, Табаївка, Піщане, Вільхуватка Куп'янського району ворог вчинив авіаційні удари.

Приблизно о пів на десяту годину ранку 21 січня окупанти обстріляли м. Вовчанськ Чугуївського району двома КАБами, що призвело до пошкодження будинку, але без постраждалих.

О 12:15 ворог атакував с. Піщане Куп'янського району, результатом чого стало загибель 74-річного чоловіка.

Близько 19:00 та 20:30 окупанти обстріляли с. Вільхуватка Куп'янського району, використовуючи, ймовірно, ФАБ. Травми отримала 74-річна жінка, яку госпіталізували. Пошкоджено 6 житлових будинків, магазин і будівлю підприємства.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що Збройні Сили України успішно відбили 7 атак ворога біля Синьківки Куп'янського району.
Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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