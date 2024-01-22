Є загиблий і поранена: у ХОВА розповіли, які населені пункти Харківщини обстрілював ворог

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА, під вогнем перебували:

Уди Богодухівського району,

Козача Лопань Харківського району,

Огірцеве, Вовчанськ, Бударки Чугуївського району,

Колодязне, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району.

Біля населених пунктів Графське, Вовчанськ, Миколаївка Чугуївського району, Іванівка, Кислівка, Табаївка, Піщане, Вільхуватка Куп'янського району ворог вчинив авіаційні удари.

Приблизно о пів на десяту годину ранку 21 січня окупанти обстріляли м. Вовчанськ Чугуївського району двома КАБами, що призвело до пошкодження будинку, але без постраждалих.

О 12:15 ворог атакував с. Піщане Куп'янського району, результатом чого стало загибель 74-річного чоловіка.

Близько 19:00 та 20:30 окупанти обстріляли с. Вільхуватка Куп'янського району, використовуючи, ймовірно, ФАБ. Травми отримала 74-річна жінка, яку госпіталізували. Пошкоджено 6 житлових будинків, магазин і будівлю підприємства.

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