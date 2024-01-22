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22.01.2024  13:56   Рита Парфенова

У передмісті Харкова відключать газ: адреси та причини

Протягом доби з 25 на 26 січня 024 року у трьох населених пунктах Харківського району тимчасово припинять газопостачання.

Харківська філія «Газмережі»
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську філію «Газмережі».
 
З 8:00 25 січня до 9:00 26 січня тимчасово призупиняється розподіл газу у частині Харківського району.

Це пов'язано з необхідністю проведення ремонтних робіт на газопроводі середнього тиску.
 
Призупиняється розподіл газу у наступні населені пункти Харківського району:
  1. с. Котляри
  2. с. Мовчани
  3. смт. Безлюдівка:
  • вул., пров., в-д 1-го Травня;
  • вул., пров., в-д Зміївський;
  • в-д Мостобудівників;
  • в-д, вул., пров. Незалежності;
  • в-д, пров. Овочевий;
  • вул., в-д Огородній;
  • вул., пров., в-д Полуничний;
  • в-д, вул. Р. Левицького;
  • вул., в-д, пл., пров. Стадіонний;
  • вул., в-д, пров. Чайковського;
  • вул. Бережна;
  • вул., пров. Журавлиний;
  • вул., пров. Зелений;
  • вул. І. Подкопая;
  • вул. Кооперативна;
  • вул., пров. Лиманський;
  • вул. Нагірна;
  • вул., пров. Новий;
  • вул. Перемоги;
  • вул., пров. Піщаний;
  • вул. Удянська Набережна;
  • вул. Харківська;
  • вул. Юності;
  • пров. Боровий;  
  • пров. Ветеринарний,
  • пров. Залізничний;
  • пров. Заливний;
  • пров. Зеленогайський;
  • пров. Криволужський;
  • пров. Лісний;
  • пров. Луговий;
  • пров. Новоселівський;
  • пров. Покровський;
  • пров. Селянський;
  • пров. Сосновий;
  • пров. Торфяний,
  • пров. Удянський,
  • пров. Шкільний;
  • вул. Миру 1,3
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Раніше РЕДПОСТ писав, що з початку року ворог близько 20 раз обстріляв газові комунікації Харківської області.
Тэги:  газ, харків
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