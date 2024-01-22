22.01.2024 13:56 Рита Парфенова

У передмісті Харкова відключать газ: адреси та причини

Протягом доби з 25 на 26 січня 024 року у трьох населених пунктах Харківського району тимчасово припинять газопостачання.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську філію «Газмережі».

З 8:00 25 січня до 9:00 26 січня тимчасово призупиняється розподіл газу у частині Харківського району.



Це пов'язано з необхідністю проведення ремонтних робіт на газопроводі середнього тиску.

Призупиняється розподіл газу у наступні населені пункти Харківського району:

с. Котляри с. Мовчани смт. Безлюдівка:

вул., пров., в-д 1-го Травня;

вул., пров., в-д Зміївський;

в-д Мостобудівників;

в-д, вул., пров. Незалежності;

в-д, пров. Овочевий;

вул., в-д Огородній;

вул., пров., в-д Полуничний;

в-д, вул. Р. Левицького;

вул., в-д, пл., пров. Стадіонний;

вул., в-д, пров. Чайковського;

вул. Бережна;

вул., пров. Журавлиний;

вул., пров. Зелений;

вул. І. Подкопая;

вул. Кооперативна;

вул., пров. Лиманський;

вул. Нагірна;

вул., пров. Новий;

вул. Перемоги;

вул., пров. Піщаний;

вул. Удянська Набережна;

вул. Харківська;

вул. Юності;

пров. Боровий;

пров. Ветеринарний,

пров. Залізничний;

пров. Заливний;

пров. Зеленогайський;

пров. Криволужський;

пров. Лісний;

пров. Луговий;

пров. Новоселівський;

пров. Покровський;

пров. Селянський;

пров. Сосновий;

пров. Торфяний,

пров. Удянський,

пров. Шкільний;

вул. Миру 1,3

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram Раніше РЕДПОСТ писав, що з початку року ворог близько 20 раз обстріляв газові комунікації Харківської області.