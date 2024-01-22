22.01.2024 13:56 Рита Парфенова
У передмісті Харкова відключать газ: адреси та причини
Протягом доби з 25 на 26 січня 024 року у трьох населених пунктах Харківського району тимчасово припинять газопостачання.
З 8:00 25 січня до 9:00 26 січня тимчасово призупиняється розподіл газу у частині Харківського району.
Це пов'язано з необхідністю проведення ремонтних робіт на газопроводі середнього тиску.
Призупиняється розподіл газу у наступні населені пункти Харківського району:
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с. Котляри
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с. Мовчани
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смт. Безлюдівка:
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вул., пров., в-д 1-го Травня;
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вул., пров., в-д Зміївський;
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в-д Мостобудівників;
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в-д, вул., пров. Незалежності;
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в-д, пров. Овочевий;
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вул., в-д Огородній;
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вул., пров., в-д Полуничний;
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в-д, вул. Р. Левицького;
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вул., в-д, пл., пров. Стадіонний;
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вул., в-д, пров. Чайковського;
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вул. Бережна;
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вул., пров. Журавлиний;
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вул., пров. Зелений;
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вул. І. Подкопая;
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вул. Кооперативна;
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вул., пров. Лиманський;
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вул. Нагірна;
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вул., пров. Новий;
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вул. Перемоги;
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вул., пров. Піщаний;
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вул. Удянська Набережна;
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вул. Харківська;
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вул. Юності;
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пров. Боровий;
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пров. Ветеринарний,
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пров. Залізничний;
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пров. Заливний;
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пров. Зеленогайський;
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пров. Криволужський;
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пров. Лісний;
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пров. Луговий;
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пров. Новоселівський;
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пров. Покровський;
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пров. Селянський;
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пров. Сосновий;
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пров. Торфяний,
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пров. Удянський,
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пров. Шкільний;
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вул. Миру 1,3
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