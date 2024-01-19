19.01.2024 09:50 Віталій Хінєвіч

З початку року ворог близько 20 раз обстріляв газові комунікації Харківської області

Снарядами окупаційних військ були пошкоджені розподільні газопроводи середнього та низького тиску, газопроводи будинків у Золочівській, Дергачівській, Липецькій, Зміївській громадах.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську філію «Газмережі».

Під час ліквідації наслідків прильотів, Харківською філією «Газмережі» було відновлено газопостачання для понад 150 родин Харківської області. Крім того, у п’яти випадках вдалось виконати ремонти перебитих газопроводів без припинення газопостачання споживачам.

«Відновлення і ремонт пошкоджених газових мереж здійснюється за рахунок коштів, оплачених за розподіл газу»,- йдеться у повідомленні.

Водночас наголошується, що після обстрілу рф Купʼянської громади, було пошкоджено газопровід, яким надходить газ до одного з багатоквартирних будинків міста.

Купʼянські газовики Харківської філії «Газмережі» відремонтували пошкоджену мережу та відновили газопостачання до осель.

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