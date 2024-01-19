Який радіаційний фон в Харкові та області на 19 січня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 19 січня 2024 року радіаційний фон становить:
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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 18 січня 2024 року.
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Якщо взаємини з кимось переживають напружені моменти, цей період може призвести до подальшого ускладнення ситуації.
Весь день у Харкові буде хмарним. Вранці очікується сильний дощ. Після обіду він послабшає, але буде продовжувати йти до пізнього вечора.
Народні прикрети цього дня націлені на створення добробуту.
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