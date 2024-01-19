19.01.2024 09:20 Віталій Хінєвіч

Який радіаційний фон в Харкові та області на 19 січня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 19 січня 2024 року радіаційний фон становить:

Харків - 11

Золочів - 12

Богодухів - 11

Коломак - 11

Великий Бурлук - 14

Печеніги - 10

Слобожанське - 13

Куп’янськ - 10

Красноград - 10

Лозова - 11

Ізюм -11

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25мкР/год.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 18 січня 2024 року.