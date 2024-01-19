19.01.2024 08:55 Віталій Хінєвіч

Рятувальники повідомили, як усували наслідки ворожих обстрілів Харківщини

Протягом доби з 18 по 19 січня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

18 січня близько 08:40 терористичні війська окупантів знову атакували м. Куп’янськ. Вони влучили прямо у багатоквартирний житловий будинок. В ньому стались руйнації. Під завалами опинилась 57-річна жінка. Вона загинула миттєво. Також 2-є чоловіків зазнали поранень.

До ліквідації наслідків були залучені 3 одиниці техніки та 15 чоловік особового складу ДСНС. Надзвичайники знайшли під купою уламків будівельних конструкцій тіло загиблої та деблокували її. Також вони провели обстеження пошкодженого будинку на наявність інших загроз та постраждалих.

3 рази рятувальники залучались до ліквідації наслідків минулих ракетних ударів по Харкову та Куп’янську. Аварійно-рятувальні роботи проводились у Слобідському, Київському районах та в м. Куп’янськ.

Рятувальники Чугуївського району області 1 раз виїжджали на перевірку місць влучання ворожих засобів ураження. Внаслідок обстрілу пошкоджені 6 житлових будинки, паркани, знищені декілька господарчих споруд.

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