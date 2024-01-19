19.01.2024 08:30 Віталій Хінєвіч

Харківщина на ранок 19 січня: оперативна інформація від ХОВА

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали 20 населених пунктів Харківської області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Під ворожими обстрілами перебували: Стогнії, Уди Богодухівського району; Стариця, Вовчанськ, Бочкове, Нестерне Чугуївського району; Дворічна, Масютівка, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району.

Ворог завдав авіаційного удару в районі населених пунктів Вовчанськ, Миколаївка Чугуївського району; Голубівка, Іванівка, Кислівка, Табаївка Куп'янського району.

Вчора близько 16:30 у селищі Донець Ізюмського району 53-річний чоловік підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Потерпілий загинув.

Близько 08:30 ворог обстріляв м. Куп'янськ. Тип озброєння – САУ «Піон». Внаслідок удару загинула 57-річна жінка, двоє чоловіків 56 й 62 року зазнали поранень. Потерпілих госпіталізували, їх стан середній. Пошкоджено багатоповерховий будинок.

ЗСУ відбили 18 атак ворога біля населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Табаївка, Берестове Куп'янського району.

Внаслідок бойових дій за добу на Харківщині знеструмлено 72 абоненти в с. Веселе Харківського району. Загальна кількість знеструмлених абонентів в області – 15 896 у 64 населених пунктах Ізюмського, Куп'янського, Богодухівського, Харківського та Чугуївського районів. Відновлення електропостачання триває.

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