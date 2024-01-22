22.01.2024 13:27 Рита Парфенова

Понад тисячу людей захворіло на грип та ГРВІ протягом тижня у Харкові

За період з 15 по 21 січня в Харкові зафіксовано 1372 випадки грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій, із них 47% становлять діти.



Фото: ХМР

Про це повідомляє РЕДПОСТ за інформацією від Харківського обласного центру контролю та профілактики хвороб.

Зазначається, що протягом минулого тижня було виявлено 12 випадків грипу та 41 лабораторно підтверджений випадок COVID-19.

Показник захворюваності складає 97 на 100 тисяч населення, що нижче епідемічного порогу на 76,6%. Рівень інтенсивності епідемічного процесу відповідає низькому рівню.

Протягом тижня госпіталізовано 138 осіб, із них дві - до відділення реанімації та інтенсивної терапії з COVID-19. Діти до 17 років складають 25% від загальної кількості госпіталізованих.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що за період з 8 по 14 січня у Харкові зафіксовано 1361 випадок захворювання на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції.