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22.01.2024  12:51   Рита Парфенова

На підприємстві Харкова побили та згвалтували жінку

Після повідомлення 53-річної жінки, яка стала жертвою жорстокого нападу, поліцейські Харкова затримали двох чоловіків, віком 21 та 27 років.

Поліцейські Харкова оперативно затримали зловмисників, які побили та зґвалтували жінку Поліцейські Харкова оперативно затримали зловмисників, які побили та зґвалтували жінку

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

20 січня 53-річна жінка звернулася до правоохоронців із заявою про те, що її побили та зґвалтували група невідомих чоловіків на території підприємства, де вона працювала.

За словами потерпілої, чоловіки прийшли до її співмешканця, який працював у цеху на тому ж підприємстві. Між чоловіками виникла сварка, вв результаті якої вони напали на жінку, завдали їй тілесні ушкодження та скоїли зґвалтування.

Оперативники виявили осіб, причетних до цього жахливого злочину, із цею пародією виявились двоє чоловіків, 21 та 27 років.

Слідство вже розпочало кримінальне провадження за статтею 152 Кримінального кодексу України (зґвалтування). Обидва зловмисники знаходяться під вартою.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у передмісті Харкова слідчі оголосили підозру людині у скоєнні умисного вбивства.

 

Тэги:  згвалтування, поліція, харків
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